TGVmax: une carte illimitée, destinée aux jeunes, pour 79 euros par mois

Désormais, les jeunes de 16 à 27 ans vont pouvoir prendre le train autant de fois qu'ils le souhaitent pour 79 euros par mois: c'est ce que propose la nouvelle carte de la SNCF baptisée TVGmax et disponible depuis ce mercredi 25. "Et tout cela pour un prix mensuel qui sera moins cher... qu'un aller-retour Paris-Marseille en covoiturage", a souligné lors d'une conférence de presse Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF précisant que l'objectif était bien de "récupérer une partie des parts de marché" prises par le covoiturage.

Et d'ajouter: "TGVmax invente une toute nouvelle manière de voyager, plus souple, plus instinctive et sans contraintes. Avec cette nouvelle offre SNCF, on passe de l'achat de billets à celui d'un pouvoir de voyager. Nous voulons aider les jeunes à voyager plus et mieux, en leur donnant accès à la grande vitesse et à tout le confort de TGV!".

Pour celles et ceux qui seraient donc intéressé(e)s, il faut savoir que l'abonnement permettra de prendre des places en seconde classe uniquement et pourra être résilié à tout moment après trois mois d'engagement. Quant au nombre d'abonnements, il n'est pas limité contrairement aux offres précédentes.

Dans son communiqué, la SNCF, qui explique que cette carte ne remplace pas celle destinée aux 12/27 ans, promet "100% des destinations TGV et Intercités, 100% des jours, sur 94% des trains". En revanche, "les trains de très forte affluence, très prisés par les professionnels, ne sont pas ouverts" à cette offre. Le premier mois est proposé à 1 euros pour toute souscription avant le 28 février.