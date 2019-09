Thomas Cook, XL Airways, Aigle Azur : peut-on se faire rembourser un vol ou un séjour ?

Après XL Airways et Aigle Azur placés en redressement judiciaire au début du mois, Thomas Cook vient de mettre la clé sous la porte. Pour les voyageurs, quelles sont les chances de se faire rembourser un vol ou de poursuivre leur séjour sans encombre ?

Tandis que la maison-mère britannique de Thomas Cook s’est déclarée en faillite lundi 23 septembre, sa filiale française a demandé son placement en redressement judiciaire ce mardi. Que va-t-il se passer pour les clients français du plus ancien voyagiste du monde ?

Que faire si vous avez acheté un vol sec via Thomas Cook ou Jet Tours ?

Selon les spécialistes de l’indemnisation des passagers aériens, les personnes qui ont réservé un vol sec avec Thomas Cook ou Jet Tours ont très peu de chance de se faire rembourser par le voyagiste. Il faut dans ce cas se tourner vers son assureur et son établissement bancaire. Première option : essayer de faire opposition au paiement s’il a été effectué récemment. Rapprochez-vous de votre banque pour tenter de faire annuler le règlement, ce qui est possible en cas de faillite, selon le Code monétaire. Il peut également être possible de se faire rembourser si votre carte bancaire permet la rétro-facturation lorsqu’un fournisseur est en faillite.

Que faire si vous êtes en voyage avec Thomas Cook ou Jet Tours ?

Sur Internet, Thomas Cook et Jet Tours mettent à disposition un numéro de téléphone à contacter pour les clients qui rencontrent « des difficultés dans la poursuite de [leur] séjour ». C’est possible si un hôtel, par exemple, craignant de ne pas être payé par le tour opérateur, vous met à la porte. Dans ce cas, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre assurance qui peut éventuellement prendre en charge ce type de situation.

Si vous avez acheté un voyage organisé par Thomas Cook dans une agence de voyage partenaire, cette agence est dans l’obligation de vous rembourser ou d’assurer la continuité du voyage.

Si vous avez acheté un séjour via Thomas Cook, la garantie financière dont le tour opérateur devait disposer doit en principe vous permettre de poursuivre votre voyage.

Que faire si vous avez acheté un séjour ou un vol à venir avec Thomas Cook ou Jet Tours ?

Sur son site Internet, Thomas Cook France conseille à ses clients de ne pas prendre le départ s’il est prévu dans les prochains jours. Le voyagiste français ne s’engage pas sur un remboursement éventuel des séjours et des vols réservés et dont ses clients ne pourront profiter. Dans les faits, le remboursement sans pénalité est l’issue la plus vraisemblable.