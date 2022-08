Un train électrique plus rapide qu’un avion développé par une startup franco-canadienne 

FluxJet est le train électrique à grande vitesse conçu par la startup TransPod pour un projet “d'hyperloop” qui reliera les villes de Calgary et d'Edmonton au Canada. Sous vide et suspendu grâce à des aimants, il sera plus rapide qu’un avion.

Une vitesse maximale de 1 200 kilomètres par heure

Selon la startup TransPod, le FluxJet utilise de nouvelles avancées technologiques dans la transmission d'énergie sans contact et un nouveau domaine de la physique connu sous le nom de "veillance flux", lui permettant de naviguer à des vitesses de plus de 1 000 kilomètres par heure le long d'une voie de guidage surélevée. Circulant dans sur une voie de guidage sous vide et suspendu grâce à des aimants, il sera capable d'atteindre une vitesse maximale de 1 200 kilomètres par heure, ce qui est trois fois plus rapide qu’un train à grande vitesse actuel, et comparable à la vitesse d’un avion. Une première infrastructure dont le coût est évalué 18 milliards de dollars verra le jour au Canada, permettant d’aller de la ville de Calgary à Edmonton en 45 minutes, alors que ce trajet prend trois heures en voiture. Pour mener à bien son projet, TransPod a réalisé une levée de fonds de 550 millions de dollars.

Le FluxJet, une solution aux nouvelles contraintes ?

Alors que les passagers sont de plus en plus déçus par le transport aérien, le FluxJet vise à répondre aux nouvelles exigences environnementales et à réduire la dépendance aux avions et autoroutes à combustibles fossiles, a déclaré Ryan Janzen, le co-fondateur et CTO (Directeur des Nouvelles Technologies) de TransPod.