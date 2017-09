Un avion d'une compagnie low cost turque atterrit en urgence à Toulouse

C'est une belle frayeur qu'ont connue les passagers d'un vol de la compagnie low cost turque Sun Express, lorsqu'ils ont été forcés d'atterrir de toute urgence et à mi-chemin à Toulouse, à cause des craintes concernant un hypothétique feu de cabine.

Les faits se déroulent lundi 11. Le Boeing 737-800 décolle dans la soirée de Fuerteventura dans les îles Canaries et vole à destination de Düsseldorf en Allemagne. Pour une raison encore mal définie, mais décrite comme un "début de feu en soute", il a soudainement été décidé de procéder à un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'avion transportait en effet 192 passagers et l'incendie à bord représente l'un des risques les plus graves pour la sécurité d'un avion.

Arrivé sur le tarmac, les passagers ont été évacués et ont passé la nuit dans le hall de l'aérogare sur des lits de camp déployés pour l'occasion. Les pompiers sont rapidement intervenus dans l'appareil pour constater qu'aucun incendie ne s'était finalement déclenché à bord.

Les 192 voyageurs devraient normalement pouvoir repartir après une longue journée d'attente ce mardi 12 à 19h30 indique le service de communication de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Bien que peu connue, la compagnie Sun Express existe depuis 1989. L'entreprise est entièrement centrée autour des vols charter et sur quelques lignes régulières reliant des villes d'Europe de l'Ouest, le plus souvent allemandes, à des stations balnéaires méditerranéennes ou turques. Elle est plutôt bien notée en termes de sécurité.