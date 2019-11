Un malus écologique 2020 plus sévère, et en deux temps

Alors qu’il avait été assoupli entre l’an dernier et cette année, le malus écologique sur les voitures polluantes se durcit au 1er janvier 2020. Et il sera encore modifié en mars, avec la nouvelle homologation WLTP.

Parmi les changements du début d’année 2020, un nouveau malus écologique entrera en vigueur le 1er janvier. Payer sa voiture plus cher en fonction de ses émissions de CO² : le barème va se durcir.

Un seuil abaissé à 110 gr/km, jusqu’à 12500€ de malus

Premier grand changement pour le malus écologique, le seuil de déclenchement : il sera abaissé 110 gr/km de CO2, alors qu’il est actuellement de 117 gr/km. Il faudra donc s’acquitter d’un malus pour l’achat d’une Citroën C3 essence 1.2PT81 ou d’une Ford Focus Ecoboost, par exemple. A ce stade, le coût supplémentaire est de 50€, rien de bien méchant.

Mais le malus écologique augmente rapidement : il sera de 260€ dès 120 gr/km, puis 818€ à 130 gr/km, 1901€ à 140 gr/km et 3784€ à 150 gr/km. La facture la plus lourde concernera logiquement les véhicules les plus polluants : il faudra ajouter 8671€ pour l’achat d’un Renault Trafic Grand Passenger diesel ou d’un Range Rover Velar, émettant 165 gr/km, et… 12500€ pour une voiture dont les émissions de CO² sont supérieures ou égales à 172 gr/km. C’est le cas, notamment, du Volkswagen Tiguan Allspace ou des BMW Série-4 en versions Coupé et Gran Coupé.

Le moment d’acheter

Si l’on compare avec le malus actuel, la taxe sera donc plus que doublée pour les véhicules émettant entre 172 et 175 gr/km – pour les premiers, elle est actuellement de 5340€. En proportions, c’est encore pire pour les voitures un peu moins polluantes. 130 gr/km de CO² coûte cette année 140€ supplémentaires.

Il n’est pas étonnant, dès lors, que les annonces de promotions se multiplient sur les vitrines des concessionnaires en cette fin d’année. Ces derniers ont tout intérêt à écouler leur stock de modèles les plus polluants. Si vous envisagez un tel achat, ne tardez pas, vous pouvez obtenir un rabais des plus intéressants !

En mars, ça change encore

Ce barème 2020 du malus écologique ne durera que… deux mois. D’abord prévu pour juin, c’est en effet dès le 1er mars que devrait entrer en vigueur un nouveau cycle d’homologation, le WLTP (Worldwide harmonised Light Vehicule Test Procedure). Cette batterie de tests, déjà en vigueur sur les nouveaux modèles, est plus réaliste quant aux émissions de CO² que l’homologation actuellement appliquée (le NEDC corrélé). La vitesse moyenne et les distances parcourues sont augmentées, tandis que les voitures circulent en ville, mais aussi sur autoroute et sur une route départementale.

La conséquence direct de cette norme WLTP est l’augmentation des émissions polluantes mesurées, de 20 % moyenne. S’il n’est pas question de modifier le barème 2020 du malus écologique, ce sont les voitures qui vont changer de tranche. Avec au final, une nouvelle hausse de prix pour les véhicules concernés.