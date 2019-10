permis moto 2020 : ce qui va changer en janvier

A partir de janvier 2020 la réforme du permis moto A2 intègre l’ajout d’une épreuve théorique sous forme de code moto, un examen plateau enchaîné et non plus séquencé, ainsi qu’une épreuve de conduite plus longue.

D’abord attendue en 2019, la réforme du permis moto sera effective l’année prochaine, selon toute vraisemblance en janvier. L’hiver est en effet une période assez creuse pour les examens, ce qui facilite la mise en place des changements. Mais quels seront au juste ces ajustements ?

Un code spécial moto

Une Epreuve Théorique Moto (ETM) voit le jour, avec des questions spécifiques et sur la base du Code de la route de 2016. Ce « code moto » devra être passé indépendamment de l’épreuve plateau, dans un centre d’examen ou auprès d’autres opérateurs agréés. L’épreuve ne devrait pas coûter plus cher que le code auto, soit 30€.

Le principale avantage à tirer de cet ETM est la disparition des questions théoriques jusqu’alors posées lors de l’épreuve plateau – les fameuses 12 fiches. Les apprentis motards pourront donc se concentrer exclusivement sur leur conduite.

Une épreuve plateau en non-stop

Pour l’examen plateau, justement, le principal changement se situe au niveau de l’enchaînement des épreuves. En dix minutes, les candidats devront passer de l’allure réduite sans passager au freinage, puis de l’allure réduite avec passager à l’exercice d’évitement et à l’allure rapide. Le tout sans séquençage.

Une précision : hors zones neutralisées, les motards auraient droit à trois pieds au sol sur toute la durée de l’épreuve. Il s’agit également de mieux juger les trajectoires et le freinage. La notation devrait donc elle aussi évoluer.

L’épreuve de circulation allongée

Enfin, l’épreuve de circulation sera plus longue de quinze minutes. Elle durera donc 45 minutes, au lieu de 30 actuellement. C’est par ailleurs le jour de cet examen que sera programmé le passage des vérifications techniques, et non plus, donc, au moment du plateau.

A noter que durant cette épreuve, les candidats devront obligatoirement porter un équipement homologué CE.

Aucun arrêté n’est encore paru sur la date exacte de cette réforme du permis moto, la première depuis 2013 – celle qui avait instauré le permis A2 pour les deux-roues dont la puissance n’excède pas 35 kW. Pour ce dernier, les vingt heures minimum de formation restent inchangées. Ce sont les conditions d’attribution du permis qui évoluent.

Que les candidats qui passeront les examens en fin d’année se rassurent : même si le nouveau permis moto est effectivement instauré dès janvier, les pilotes qui ont réussi leur plateau fin 2019 n’auront rien à repasser. Les épreuves resteront acquises, y compris l’épreuve théorique.

