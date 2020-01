Comment trouver toutes les aides pour acheter une voiture " propre"?

Le site jechangemavoiture.gouv.fr recense l’ensemble des aides auxquelles on peut prétendre lorsque l'achète une voiture moins polluante. Une aide salutaire tant elles sont nombreuses et surtout incitatrices, c'est le but.

Bonus écologique, prime à la conversion, aides locales… Difficile parfois de s’y retrouver parmi tous les soutiens financiers auxquels peuvent prétendre les automobilistes désireux d’acquérir un véhicule plus propre. Certains sont même susceptibles de passer à côté de certaines aides. Avouons que ce serait dommage!

Toutes les aides recensées

La ville d’Alès dans le Gard octroie une subvention de 500€ pour l’achat d’un véhicule électrique neuf dans une concession de l’agglomération. La métropole du Grand Lyon aide les professionnels souhaitant s’équiper d’un utilitaire léger hydrogène à hauteur de 8000€. La Région Normandie peut aussi soutenir financièrement – 30 % du coût - l’installation d’un point de recharge.

Les exemples sont multiples. Pour simplifier la tâche, il existe un site internet: jechangemavoiture.gouv.fr . Mis en ligne par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il recense l’ensemble des aides à l’achat, que celles-ci soient nationales ou locales.

Un conseil pour chaque usage

Le site entend également répondre à une autre question: quel véhicule pour remplacer celui que l'on possède? Vouloir rouler plus propre c’est bien, choisir une voiture réellement adapté à ses habitudes, aux trajets effectués dans la semaine comme dans l’année, et même au type de conducteur, c’est encore mieux.

C’est pourquoi on peut profiter d’un simulateur qui, après quelques étapes, indique les véhicules susceptibles de convenir. Les résultats n’affichent pas uniquement des voitures électriques ou hydrogènes. Des motorisations essence ou diesel, Crit’Air 1 ou 2 peuvent également être proposés. Et pour être complet, le simulateur précise les économies réalisées, tant en terme de consommation de carburant que d'émissions de CO².