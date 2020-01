Vendredi 24 janvier: vers un blocage total des transports à Paris?

Alors que certains se réjouissaient déjà d’une embellie dans les transports publics, un nouvel appel à la grève nationale et interprofessionnelle a été lancée pour ce vendredi 24 janvier. Un vendredi déjà présenté comme un «jour noir» pour les usagers.

Depuis la mobilisation d’ampleur du 05 décembre dernier, cela fait désormais plus de 40 jours, que les manifestations s’enchainent. Depuis le début de la semaine, l’amélioration dans les transports en commun était sensible, tant à la RATP qu’à la SNCF. Pourtant, ce vendredi 24 janvier est qualifié de journée noire par les syndicats, puisque l’intersyndicale (CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF, UNL et FIDL) a appelé à une grève nationale interprofessionnelle.

Batteries rechargées

La date n’a pas été choisie au hasard, puisque la mobilisation nationale coïncidera avec la présentation du projet de Réforme en Conseil des Ministres. Une semaine après la trêve décidée par les manifestants pour «recharger les batteries», la mobilisation du vendredi 24 janvier est annoncée comme historique, l’intersyndicale exigeant toujours le retrait pur et simple du projet de loi. De son côté, la CFDT a déjà indiqué qu’elle ne participerait pas à ce nouvel épisode de contestation, et pourtant …

Une journée noire dans les transports ?

Souhaitant une convergence des luttes, l’intersyndicale espère bien être rejointe par celles et ceux, qui ont pris le relais depuis le début de la semaine pour marquer leur opposition à cette Réforme: le personnel hospitalier, les égoutiers, les avocats, … tous sont appelés à participer à ce «vendredi noir» comme le qualifient déjà les principaux syndicats.

Car pour bien souligner que leur mobilisation reste intacte et leur détermination toujours aussi puissante, les syndicats ont déjà annoncé l’objectif en prévenant les Franciliens et les Franciliennes: «zéro métro, zéro bus, zéro RER, les stations et gares fermées»

Des mouvements sont annoncés (et prévisibles) dans toutes les grandes villes de France, et le 24 janvier risque bien de ressembler à ces nombreuses journées de manifestations, organisées dans les dernières semaines de l’année 2019.