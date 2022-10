Elon Musk va finalement racheter Twitter au prix convenu en avril

Elon Musk prévoit finalement de racheter Twitter. Le patron de Tesla a finalement proposé au réseau social de procéder à son rachat au prix convenu en avril, à deux semaines du procès entre les deux parties sur cette acquisition riche en rebondissements.

L'entrepreneur « entend conclure la transaction envisagée par l'accord de rachat du 25 avril 2022 », selon les termes prévus, ont écrit ses avocats dans une lettre adressée au groupe californien lundi, et déposée mardi 4 octobre auprès du gendarme boursier américain, la SEC.

Seule condition indiquée dans la lettre : la fin des procédures judiciaires en cours devant le tribunal spécialisé du Delaware. Elon Musk avait annoncé au printemps une proposition d'achat de la plateforme pour 54,20 dollars l'action, la valorisant donc à 44 milliards de dollars. Le conseil d'administration, initialement très rétif, avait fini par accepter, mais le milliardaire était revenu sur cet accord en juillet. Ses avocats avaient justifié sa décision d’annuler l’accord d’achat notamment par le refus de Twitter de fournir toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes, un chiffre qu'Elon Musk estimait entre 20% et 50%, soit plusieurs millions d'abonnés.

Twitter avait alors lancé des poursuites judiciaires.

Mardi, le groupe a confirmé dans un bref communiqué « avoir reçu la lettre » et avoir l'intention « de conclure cette transaction » au prix défini. Le titre de Twitter a pris plus de 22% à la Bourse de New York, après avoir été suspendu tout l'après-midi « en attendant des informations », après un article de l'agence de presse américaine Bloomberg qui a révélé ce rebondissement.