L'incroyable violence judiciaire contre une mère et ses enfants victimes présumés d’inceste paternel

Les témoignages que viennent livrer Hanna Dam Stokholm et son avocate maître Pauline Rongier sur le plateau de France-Soir sont à peine croyables pour qui veut croire que la protection des victimes, notamment les plus jeunes, est une priorité judiciaire.

Contrevenant au plus élémentaire principe de précaution, les juges ont confié la garde des trois enfants d’Hanna à leur père soupçonné d’inceste et de violences, et ont autorisé ce dernier à les isoler de leur famille maternelle en les emmenant à l’autre bout du monde, à Tahiti.

La justice s’est par ailleurs retournée avec une violence inouïe contre cette mère dont le seul crime a été d’écouter les cris d’alarme des professionnels et de vouloir protéger ses enfants qui exprimaient les violences dont ils étaient victimes et la peur que leur inspirait leur géniteur.



Malgré la succession d’informations préoccupantes émanant de médecins, de psychologues, de services sociaux français et étrangers, malgré les témoignages alarmants de proches de la famille, qui tous convergeaient vers une forte présomption d’inceste et de violences paternelles, la justice a condamné Hanna et a coupé ses enfants de tout contact avec leur mère.

Vous pouvez retrouver les grands points de cette effarante affaire dans un article publié par France-Soir le 15 février dernier.

Vous pouvez aussi écouter la lettre qu’a écrit Hanna pour ses enfants, lue par l’actrice Judith Chemla qui a décidé de porter la voix de cette mère sur son compte Instagram et que France-Soir a été autorisé à relayer le 18 février dernier.