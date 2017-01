Airbus dépasse ses objectifs de livraisons pour 2016 et fait mieux que Boeing

Airbus a dépassé ses objectifs de livraisons pour 2016, au terme d'un sprint final qui lui a permis de remettre 688 avions à ses clients, et il a engrangé 731 commandes, soit 63 de plus que son rival Boeing. L'avionneur européen, qui avait remonté en novembre ses objectifs de livraisons de 650 à 670 appareils, les a finalement dépassés en livrant 111 avions pendant le seul mois de décembre. "2016 a été je pense une année qui nous a permis non seulement d'atteindre nos objectifs mais de les dépasser", s'est félicité mercredi le PDG d'Airbus Fabrice Brégier.

Le constructeur bat ainsi pour la 14e année consécutive son record de livraisons. Ce point est d'autant plus important que les compagnies aériennes règlent la plus grande partie du prix d'un avion à la livraison. Le numéro 2 d'Airbus a refusé de donner des chiffres précis sur les objectifs de livraisons pour 2017 mais les a évalués pour l'heure à "plus de 700". Le nombre de commandes de l'avionneur (731) est toutefois en recul par rapport à 2015, où il avait enregistré 1.036 commandes nettes d'avions.

Il reste derrière son concurrent américain en termes de livraisons et le devance en termes de commandes. Dans son bilan commercial publié vendredi, le géant de Seattle a annoncé avoir livré 748 appareils en 2016, contre 762 l'année précédente, et enregistré 668 commandes nettes contre 768 fin 2015. Selon John Leahy, le directeur commercial d'Airbus, le constructeur européen n’atteindra probablement pas un book-to-bill (commandes par rapport au chiffre d’affaires) de 1 l’an prochain en raison du fléchissement des commandes enregistrées depuis deux ans.

Mais sans aucune disponibilité de livraison avant 2021 pour les nouvelles commandes, la priorité selon lui est à présent de livrer les appareils en carnet de commandes. "L'année prochaine nous allons augmenter notre production à nouveau", a précisé M. Leahy et selon M. Brégier l'avionneur compte "probablement tripler les livraisons de l'A320neo" (68 livrés en 2016) la version remotorisée de son monocouloir vedette dont la production avait été ralentie en raison de problèmes sur le moteur Pratt et Whitney. La version classique continuera à être livrée au delà de 2017, selon M. Brégier.

Le numéro 2 d'Airbus est revenu sur les difficultés rencontrées cette année sur la production de son dernier né sur le segment long-courrier l'A350, freinée en début d'année en raison de problèmes liés à ses fournisseurs. "2016, particulièrement les six premiers mois, a été particulièrement difficile (sur le plan de la production)", a-t-il rappelé. Le constructeur s'était fixé un objectif de 50 appareils livrés, il a finalement frôlé ce but, avec 49 avions remis. Deux autres ont été remis aux essais en vol. Dans le détail, le constructeur a livré 545 appareils de la famille de son monocouloir vedette l'A320, 66 A330, 49 A350 et 28 exemplaires de son géant des airs, l'A380 dont Airbus a annoncé cet été une réduction de cadence de production.

"On a du mal à convaincre les compagnies", a expliqué M. Brégier à des journalistes en marge de la présentation estimant que la "plupart des compagnies sont dans une ligne de réduction des coûts plutôt que de croissance de parts de marché" avec un gros porteur comme l'A380 qui peut transporter plus de 500 passagers. Le constructeur enregistre un ralentissement sur le segment des long-courriers en raison notamment de la baisse du prix du carburant qui a retardé le renouvellement des flottes, mais aussi d’une baisse des commandes de la part des compagnies du Golfe, qui avaient atteint des sommets au cours des dernières années. Son carnet de commandes s'établit à fin 2016 à 6.874 avions. Le prix moyen des avions au prix catalogue a été augmenté de 1% au 1er janvier, a précisé Airbus.

L'avionneur a annoncé un plan de suppression d'emplois de 1.164 postes en Europe dans le cadre d'une restructuration du groupe. Mercredi après-midi, il va par ailleurs livrer le premier avion d'une commande de 100 appareils à la compagnie Iran Air.