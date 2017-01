Automobile: année 2016 faste pour le marché

Le marché automobile français a retrouvé sa bonne santé en 2016 en dépassant le seuil symbolique des deux millions d'immatriculations, une première depuis 2011, avec un fort bond du groupe Renault, selon les statistiques publiées dimanche 1er.

La hausse des livraisons de voitures particulières neuves s'est établie l'an dernier à 5,1%, ce qui représente 2,015 millions d'unités, indique le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) dans un communiqué.

Le marché automobile n'avait plus atteint la barre des deux millions d'immatriculations depuis 2011. Il était à l'époque soutenu par une prime à la casse, instaurée en 2009 pour lutter contre les effets de la crise de 2008, gonflant artificiellement la demande.

Le niveau de 2 millions est considéré comme le seuil "normal" d'immatriculations annuelles dans un marché français en bonne santé.

Le groupe Renault a vu ses immatriculations de voitures particulières bondir de 8% à 518.469 unités, grâce à sa marque "low-cost" Dacia dont les livraisons ont augmenté de 13,4% l'an dernier. Avec les utilitaires, la hausse atteint 7.3%.

Le rival français de l'entreprise au losange, le groupe PSA, est resté stable l'an dernier pour les livraison de ses voitures particulières (0%) à 558.976. Avec les utilitaires, le groupe progresse de 1,4%.

PSA connaît actuellement un creux commercial à cause du renouvellement de produits vedettes (Peugeot 3008 et 5008, Citroën C3) et d'une gamme DS en fin de carrière.

Il reste toutefois le premier groupe français en France, avec 27,7% des immatriculations l'an dernier, suivi par Renault à 25,73% de part de marché pour les voitures.