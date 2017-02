BNP Paribas ambitieuse après un bon cru 2016

BNP Paribas a présenté ce mardi 7 un nouveau plan stratégique ambitieux malgré un environnement encore difficile, après un exercice 2016 de bonne facture et conforme aux attentes.

La banque française a enregistré l'an passé un bénéfice net en hausse de 15,1%, à 7,7 milliards d'euros, et espère désormais faire grimper ce résultat net d'au moins 6,5% par an en moyenne d'ici trois ans, selon un communiqué.

Figurent aussi dans cette feuille de route un taux de croissance annuel moyen de ses revenus supérieur à 2,5%, un taux de distribution de 50% et 3 milliards d'euros de coûts de transformation, notamment pour investir dans le numérique, devant déboucher sur des économies récurrentes de 2,7 milliards d'euros par an à partir de 2020.

Tous les métiers de la banque seront concernés par ce plan stratégique, dans le cadre duquel elle prévoit par exemple de poursuivre "l'adaptation des réseaux d'agences", c'est-à-dire de continuer à en réduire le nombre pour s'adapter à la fréquentation moindre des clients.

La France comptait ainsi 1.964 agences BNP Paribas fin 2016, soit 236 de moins qu'en 2012.

Ce plan a été conçu à partir d'hypothèses économiques prudentes, comme une remontée graduelle des taux et une croissance modérée dans la zone euro (+1% en 2017 puis +1,4% les années suivantes) et aux Etats-Unis (+1,6% jusqu'en 2019 et +1,7% en 2020).

"Les vents contraires resteront forts en début de période avant de s'atténuer en 2019-2020", prévient le groupe dans son communiqué, ajoutant tenir compte des contraintes réglementaires nouvelles qui vont s'appliquer dans les années qui viennent, à commencer par des exigences en capital supérieures. Une présentation plus détaillée de cette feuille de route doit avoir lieu le 20 mars.

Au moment d'entamer cette nouvelle phase, BNP Paribas s'est félicité d'avoir atteint pratiquement tous les objectifs de son plan 2014/2016, notamment en termes de croissance et de solidité financière.

Seul échec: alors que la banque visait une baisse de trois points de son coefficient d'exploitation, soit le rapport entre ses charges et ses revenus, celui-ci a au contraire grimpé de 0,8 point, une évolution qu'elle attribue en partie à l'augmentation des coûts réglementaires qui l'obligent à abonder par exemple le fonds européen de sauvetage des établissements en difficulté.

En 2016, BNP Paribas a réalisé une "bonne performance" qui a permis de "couronner de succès" son précédent plan stratégique, a affirmé son directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, lors d'une conférence de presse.

Son produit net bancaire (PNB, équivalent du chiffre d'affaires) a augmenté de 1,1%, à 43,4 milliards d'euros, légèrement au-dessus du consensus établi par le fournisseur de données financières FactSet.

Ce PNB a été tiré par le pôle des services financiers spécialisés (+1,2%), qui comprend notamment les activités d'assurances, et de la banque de détail hors zone euro.

Sur ses marchés domestiques, au sein desquels figurent la France et l'Italie, la situation a été plus ardue avec un PNB en repli de 0,5% en raison des taux bas qui pèsent sur les marges.

Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net a été multiplié par 2,2 pour atteindre 1,4 milliard d'euros, cette fois en dessous des attentes.

Au titre de son dernier exercice, BNP Paribas entend proposer un dividende de 2,70 euros par action, en hausse de 16,9% par rapport au précédent.

Cette publication n'enthousiasmait pas les investisseurs ce mardi matin: à la Bourse de Paris, vers 11h40, le titre de la banque cédait 4,23%, à 57,47 euros, dans un marché en légère hausse de 0,09%.

L'établissement fait les frais d'un "contexte global assez négatif pour le secteur bancaire qui avait beaucoup progressé en novembre et décembre" et, du fait des nombreuses incertitudes politiques, "les investisseurs sont en train de réévaluer leurs perspectives à la baisse", a expliqué à l'AFP, Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

Le secteur bancaire dans son ensemble était malmené mais dans une moindre mesure pour Société Générale (-2,01%) et Crédit Agricole SA (-1,34%).