Bourse de Paris: clôture en légère baisse ce mercredi 18 janvier 2017

La Bourse de Paris a terminé la séance sans entrain ce mercredi 18 (-0,13%), le marché s'abstenant de prendre une position marquée avant les grands rendez-vous politique et économique de la fin de semaine. L'indice CAC 40 a cédé 6,29 points, à 4.853,40 points, dans un volume d'échanges modéré de 2,92 milliards d'euros. La veille, il avait reculé de 0,46%.

Après avoir tenté de rebondir à l'ouverture, la cote parisienne a marqué le pas, sans parvenir à reprendre des forces par la suite. "Le marché attend de trouver des catalyseurs. Il manque de carburant pour retrouver une dynamique haussière", relève auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

Selon M. Tuéni, les investisseurs évitaient des prises d'initiative avant l'un des temps forts de la semaine, l'investiture à la Maison Blanche de Donald Trump ce vendredi. Par ailleurs, "il y a aussi un certain sentiment de prudence avant la réunion de la Banque centrale européenne" (BCE), ajoute M. Tuéni.

Les investisseurs patientaient en effet à la veille d'une réunion de politique monétaire de la BCE, qui devra convaincre du bien-fondé de ses aides à l'économie au moment où le ciel s'éclaircit en zone euro. Dans ces circonstances, le marché reste donc "méfiant, ce sont des événements qui suscitent toujours de la prudence", résume M. Tuéni.

L'agenda était d'autre part chargé avec beaucoup d'indicateurs, dont les chiffres de l'inflation en zone euro, en forte accélération en décembre à 1,1%, le niveau le plus haut depuis plus de trois ans. Aux Etats-Unis, l'inflation mensuelle a poursuivi sa modeste progression en décembre et dépasse désormais sur un an l'objectif de 2% de la Réserve fédérale.

Autre statistique attendue, la production industrielle américaine a quant à elle rebondi à 0,8% en décembre, davantage que ne le prévoyaient les analystes. Egalement au menu, la publication dans la soirée du Livre Beige de la banque centrale américaine sur l'état de l'économie du pays.

Sur le front des valeurs, le secteur bancaire a fini mal orienté. BNP Paribas a reculé de 1,44% à 59,69 euros, Crédit Agricole de 0,72% à 12,35 euros et Société Générale de 0,68% à 45,52 euros. Bureau Veritas (-2,35% à 17,89 euros) a pâti pour sa part d'un abaissement de recommandation à "alléger" par Oddo, tout comme Cap Gemini (-1,45% à 77,53 points), dont la recommandation a été abaissée à "conserver" par HSBC.

A l'inverse, ArcelorMittal a fini en tête du CAC 40 (+2,99% à 7,75 euros), porté par un relèvement de recommandation à "acheter" contre "conserver" précédemment par Commerzbank Corporates.