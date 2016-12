Bourse de Paris: clôture en légère hausse de 0,10% ce vendredi 23 décembre 2016

La Bourse de Paris a terminé la semaine dans la quiétude ce vendredi 23 (+0,10%), les investisseurs optant pour un optimisme mesuré juste avant la trêve de Noël. L'indice CAC 40 a pris 5,05 points à 4.839,68 points, dans un volume d'échanges faible de 1,63 milliard d'euros. La veille, il avait terminé la séance pratiquement sans changement (+0,02%). Parmi les autres marchés européens, Francfort a lâché 0,05% tandis que Londres a grignoté 0,06% à l'issue d'une séance raccourcie. Par ailleurs, l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,14%.

La cote parisienne a ouvert quasiment à l'équilibre et a peu varié depuis, en l'absence de nombreux investisseurs. "Les volumes sont parmi les plus bas de l'année, il est difficile de trouver une logique sur les valeurs", résume auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion. En dépit du manque d'activité, la cote parisienne est restée à ses niveaux hauts de l'année au-dessus des 4.800 signes. Sur une semaine, elle a grignoté 0,13%.

Malgré une détente sur le marché obligataire ce vendredi, "ce qui pourrait signaler une volonté de prises de bénéfices sur le marché action dans un mouvement de limitation du risque, il y a toujours une pression vendeuse très faible", commente M. Larrouturou. "Les investisseurs abordent 2017 avec un certain optimisme", ajoute-t-il.

Le thème du jour était la santé du secteur bancaire européen. Deutsche Bank va débourser 7,2 milliards de dollars aux Etats-Unis, soit moitié moins que redouté, pour son rôle dans la crise des subprime, ce qui constitue un soulagement pour le groupe allemand et l'ensemble de la finance mondiale. Les investisseurs scrutaient aussi les nouvelles en provenance de la banque italienne en difficulté BMPS (Banca Monte dei Paschi di Siena), qui a échoué à trouver sur les marchés les 5 milliards d'euros nécessaires à sa recapitalisation. Néanmoins, le gouvernement italien a annoncé le lancement d'un plan de sauvetage public non chiffré.

Les valeurs bancaires "avaient déjà beaucoup monté ces derniers jours", explique M. Larrouturou. Les investisseurs ont donc "salué dans un premier temps les bonnes nouvelles concernant Deutsche Bank, puis cela a été l'occasion de prises de bénéfices", relève-t-il. Côté indicateurs, les investisseurs avaient quelques données à se mettre sous la dent, dont le moral des ménages aux Etats-Unis. Celui-ci a progressé en décembre, selon l'estimation finale de l'indice publiée par l'Université du Michigan. Les ventes de maisons neuves ont par ailleurs augmenté plus que prévu en novembre.

En France, la croissance du produit intérieur brut a été confirmée à 0,2% au troisième trimestre tandis qu'elle a été révisée en hausse au Royaume-Uni à 0,6%. En Allemagne, le moral des consommateurs devrait continuer à s'améliorer en janvier, en dépit d'une série de risques politiques, selon le dernier baromètre de l'institut GfK.

Sur le plan des valeurs, les titres bancaires ont terminé dans le rouge à l'image de Société Générale (-0,16% à 46,81 euros), BNP Paribas (-0,67% à 61,17 euros) et Crédit Agricole (-0,87% à 11,91 euros). JCDecaux (+3,44% à 27,94 euros) a bénéficié pour sa part de l'annonce d'une prise de contrôle de la société Top Media, active en Amérique centrale. Spie a gagné 8,79% à 19,75 euros alors que le groupe va se renforcer en Allemagne et en Europe de l'Est avec le rachat du groupe spécialisé dans les services aux infrastructures d'énergie SAG pour 850 millions d'euros.

Gecina (+0,43% à 128,40 euros) a été favorisé après un relèvement de sa note par l'agence de notation financière Moody's. Plastic Omnium a grignoté 0,20% à 30,39 euros après avoir annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe américain Flex-n-Gate pour lui céder sept sites, dont quatre en France, pour 200 millions d'euros.