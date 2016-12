Bourse de paris: clôture en légère hausse de 0,18% ce mardi 27 décembre 2016

En pleine trêve des confiseurs, la Bourse de Paris a avancé à pas comptés (+0,18%) ce mardi 27, en l'absence de nombreux intervenants et sans rendez-vous majeur à l'agenda susceptible d'animer la séance. L'indice CAC 40 a gagné 8,60 points à 4.848,28 points dans un volume d'échanges extrêmement faible de 1,1 milliard d'euros. Vendredi, l'indice avait grappillé 0,10%.

Sur les autres places européennes, la Bourse de Francfort a gagné 0,19%. Celle de Londres ne reprendra son activité que mercredi. Par ailleurs l'Eurostoxx a pris 0,14%. Pour sa réouverture après trois jours de pause pour Noël, la cote parisienne a fait du surplace pendant l'essentiel de la journée.

Le retour de la Bourse de New York qui avait aussi prolongé le week-end n'a pas changé la donne, pas plus que la publication de prix des logements en légère augmentation en octobre aux Etats-Unis (enquête Case Shiller) et d'une nouvelle hausse du moral des ménages américains en décembre (induce Conference Board).

"Il y a très peu de monde et pas de nouvelles susceptibles de faire bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre", a résumé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

Les investisseurs sont quand même restés attentifs aux informations concernant la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS). La BMPS a indiqué avoir été informée d'un nouveau calcul de la Banque centrale européenne qui a demandé un plan de sauvetage de 8,8 milliards d'euros, essentiellement à coup de fonds publics italiens, alors que cinq milliards d'euros de recapitalisation étaient jugés nécessaires jusqu'à présent.

Du côté des valeurs, Engie a gagné 0,21% à 12,07 euros), après l'annonce de la vente à la Pologne de sa centrale à charbon de Polaniec pour 250 millions d'euros. EDF a repris 1,07% à 9,78 euros. L'électricien a annoncé que trois réacteurs nucléaires, qui devaient redémarrer d'ici la fin de l'année, attendront finalement la deuxième semaine de janvier pour être remis en service.

Nexans a été soutenu (+0,84% à 49,47 euros) par l'annonce d'un contrat d'environ 300 millions d'euros pour la fourniture de câbles électriques au Qatar. Eurofins a profité (+0,36% à 402,35 euros) de l'annonce de l'acquisition de la société brésilienne Analises Ambientais (ASL), un fournisseur de services d'analyses dans le domaine environnemental.

Sequana a perdu 0,60% à 1,67 euro, pénalisé par le report de plusieurs mois de l'annonce des conclusions de la revue stratégique mise en œuvre pour faire face aux difficultés de la division sécurité de sa filiale Arjowiggins, spécialisée dans le papier pour billets de banque.