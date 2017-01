Bourse de Paris: clôture en très légère hausse de +0,01% ce mardi 10 janvier 2017

La Bourse de Paris est restée attentiste mardi (+0,01%) à l'occasion d'une séance calme, les investisseurs marquant une pause après l'ascension récente du marché. L'indice CAC 40 a pris 0,66 point à 4.888,23 points, dans un volume d'échanges modéré de 3 milliards d'euros. La veille, le marché parisien avait cédé 0,45%.

Parmi les autres marchés européens, Francfort a pris 0,17%, Londres progressant pour sa part de 0,52%. L'Eurostoxx 50 a quant à lui terminé proche de l'équilibre (-0,08%). La cote parisienne a manqué de conviction après une ouverture en petite hausse tout en cherchant à se maintenir à proximité du seuil symbolique des 4.900 points.

Le démarrage sans tendance à la Bourse de New York n'a pas changé la donne. Le marché est dans "une période de transition" avant le démarrage de la saison des résultats et l'investiture du président américain Donald Trump à la fin du mois, relève auprès de l'AFP Frédéric Rozier, un conseiller de gestion chez Meeschaert Gestion Privée.

Les investisseurs sont également "en train de digérer" la phase de hausse qu'a connue le marché fin 2016, certains secteurs comme les valeurs bancaires marquant une pause après leur progression soutenue, poursuit-il. Le marché parisien reste en outre prudent en attendant de voir jusqu'où peut aller le marché américain, indique M. Rozier.

La séance s'est déroulée dans le calme en l'absence d'indicateurs de premier plan. En France, la production industrielle a rebondi de 2,2% en novembre. Avant l'ouverture des marchés, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production en Chine, baromètre de la santé du secteur industriel, qui ont bondi en décembre à leur rythme le plus élevé en cinq ans, signal positif pour la demande mais qui reflète surtout le renchérissement des matières premières.

Sur le terrain des valeurs, le cours d'Areva a été suspendu en début d'après-midi et l'est resté après l'annonce de la Commission européenne, qui a approuvé un prêt d'un montant de 3,3 milliards d'euros de l'Etat français au spécialiste du nucléaire. L'Oréal a perdu 0,18% à 171,05 euros, après avoir conclu un accord définitif avec le laboratoire canadien Valeant pour lui racheter les marques de soin pour la peau CeraVe, AcneFree et Ambi pour 1,3 milliard de dollars.

Orange a cédé 1,15% à 14,61 euros alors que l'autorité de régulation des télécoms (Arcep) a annoncé une série de mesures visant à durcir la régulation sur le groupe dans le marché de la fibre jusqu'au domicile pour encourager la concurrence dans un secteur où l'opérateur historique est largement dominant. Parrot a plongé de 18,03% à 9,00 euros, pénalisé par l'annonce d'un fort recul attendu de ses ventes en 2016.

Renault a fini en hausse de 2,74% à 88,07 euros, profitant du feu vert obtenu auprès d'une majorité de syndicats pour un nouvel accord triennal sur l'emploi, qui demande plus de flexibilité aux salariés mais garantit un volume d'activité dans les usines.

Aperam a grimpé (+2,51% à 44,50 euros) dans la foulée de l'annonce de son intention de céder ses activités de tubes soudés en France, Aperam Stainless Services and Solutions Tubes, pour lesquelles il a reçu une offre de la société allemande Mutares AG. Air France a lâché 3,29% à 5,02 euros, pénalisé par un abaissement de sa recommandation à "sous pondérer" par Barclays, tout comme Elior Group (-1,27% à 21,32 euros) abaissé à "neutre" par Credit Suisse.