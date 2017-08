La célèbre Pochette Canson fête ses 70 ans

C'est le produit phare d'une entreprise plus de quatre fois centenaire qui fête ses 70 ans. Canson, le célèbre papetier d'Annonay en Ardèche, lançait en effet en 1947 sa fameuse Pochette Canson, cette grande pochette le plus souvent de format A4 ou A3 servant aux écoliers à protéger leurs dessins et qui cette année encore figure sur de nombreuses listes de fournitures pour la rentrée.

Souvent copiée mais jamais égalée, la fameuse pochette couleur jaune sable a acquis une première notoriété dans sa version originale avant de se décliner ensuite sur différents supports comme, outre la classique papier dessin blanc, le papier en couleur, calque, millimétré ou encore spécialement développé pour la peinture. Toutes ces diversifications se sont toujours faites avec le respect de la touche Canson permettant au produit de se renouveler en gardant cette identité unique qui lui permet aujourd'hui de fêter ses 70 bougies.

De plus, outre la garantie sur la qualité, Canson reste très attaché à une production "made in France" certifiée ayant permis à l'entreprise d'obtenir en 2012 le label Origine France Garantie pour toute une partie de sa gamme. Chez Canson, on ne fabrique pas en Chine, on exporte en Chine! Un beau symbole quand le Français parvient à se faire une place dans le pays inventeur du papier.

Et la fameuse pochette Canson peut enfin se prévaloir d'avoir été en avance sur son temps dans le domaine de la responsabilité écologique avec des process de production qui, s'ils ont toujours évolué, sont restés attachés à une production respectueuse de l'environnement. En 1947, la fameuse pochette était réalisée avec du papier produit lors du nettoyage des machines entre deux cycles de fabrication. Aujourd'hui, c'est le papier recyclé qui est à l'honneur pour la fabrication de la pochette de son enveloppe indéchirable et imperméable.