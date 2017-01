Chômage: une hausse en décembre, mais une baisse globale sur l'année 2016

Malgré une hausse en décembre, le nombre de chômeurs a baissé de 107.400 personnes (-3,0%) en 2016, ce qui constitue la première baisse annuelle depuis 2007, avant la crise financière, a annoncé mardi 24 le ministère du Travail.

"Cette tendance est clairement favorable", se félicité Myriam El Khomri dans un communiqué, la ministre du Travail se réjouissant de cette baisse qui intervient "après huit années consécutives de hausse". L'indicateur de Pôle emploi n'avait plus connu de baisse annuelle depuis 2007, année où 249.800 chômeurs avaient quitté les listes de l'opérateur.

Le chômage reste toutefois massif, avec 3,47 millions de personnes sans activité (catégorie A) en métropole et 3,73 millions en France entière.

Bien que positive, l'année 2016 est quelque peu ternie par la hausse enregistrée en décembre, qui fait suite à trois mois consécutifs de baisse. Le mois dernier, le chômage a augmenté de 0,8% (+26.100) en métropole et de 0,7% (+25.900) en incluant les outre-mer.

"On est toujours dans une période de reprise, avec des embauches qui se font massivement en CDD. Cet effet yo-yo n'est pas encore fini", commente-t-on au ministère du Travail.

La hausse mensuelle concerne aussi bien les "moins de 25 ans" (+0,7%) que les "50 ans ou plus" (+1,2%). Mais la situation des jeunes reste très bien orientée en 2016 (-8,8%), tandis que celle des seniors continue de se détériorer (+2,2%).

Les mauvais chiffres de décembre sont toutefois à nuancer par une baisse des contrats précaires. Le nombre d'inscrits en catégories B et C, qui exercent une activité mais continuent de chercher du travail, a baissé de 1,3%, pour s'établir à 2,0 millions en métropole.

Par conséquent, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, petite activité comprise, s'est stabilisé en décembre, à 5,48 millions en métropole et 5,78 millions en France entière. L'indicateur est aussi stable sur l'ensemble de l'année 2016.

Autre signe encourageant: le chômage de longue durée a reculé de 0,4% en décembre et de 2,4% sur l'année. Fin 2016, 2,41 millions de demandeurs d'emploi étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an.