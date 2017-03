"Clause Molière": sa légalité fait débat, la classe politique divisée

Il y a quelques jours, la région Ile-de-France a adopté la "clause Molière", une mesure qui impose l'usage du français sur les chantiers publics. Concrètement, en imposant la maîtrise du français sur les chantiers publics, cette clause est censée protéger les entreprises françaises du dumping social, une pratique qui consiste à employer des travailleurs étrangers à un salaire bien inférieur au salaire habituel.

Certains mettent également en avant la question de la sécurité. "Bien loin des caricatures dans lesquelles certains voudraient nous enfermer, c’est une condition sine qua non pour la sécurité des travailleurs sur les chantiers", a déclaré Valérie Pécresse, présidente LR d'Ile-de-France. Même son de cloche pour Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). "Dans le bâtiment, on a des normes, on a des règles de construction, on travaille avec des plans d'exécution, et, derrière tout ça, il y a la sécurité de ceux qui travaillent", a-t-il déclaré au micro de Franceinfo. Et d'ajouter: "pour les personnes qui ne parlent pas français sur le chantier, c'est problématique".

Mais cette disposition, adoptée également par plusieurs collectivités locales, divise la classe politique. Pour certains, une telle clause est contraire aux règles européennes qui autorisent le "travail détaché" dans l'UE: il permet à des salariés de pays membres de travailler dans un autre pays de l'Union à titre temporaire. Pour celles et ceux qui l'ignorent, lorsqu'un travailleur espagnol travaille en France, par exemple, il est soumis aux mêmes réglementations que son homologue français. En revanche, le travailleur détaché paie les cotisations sociales dans son pays.

De son côté, le groupe MoDem a présenté un amendement pour supprimer cette clause estimant qu'elle ne ciblait "pas spécifiquement les travailleurs détachés mais nombre de travailleurs étrangers issus de l'immigration légale, dont les réfugiés, pour lesquels le travail est un vecteur d'intégration et d'apprentissage de la langue française".

Le dossier est désormais entre les mains de Michel Sapin. Le ministre de l'Economie et des Finances a saisi sa direction des affaires juridiques, vendredi 10, pour qu'elle se penche sur la légalité de cette clause.