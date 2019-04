Déclaration d'impôts, date limite et prélèvement à la source: ce qu'il faut savoir

La déclaration d'impôts 2019 concernant les revenus de 2018 pourra être remplie en ligne sur le site impots.gouv.fr à partir de mercredi. Elle reste obligatoire malgré la mise en place du prélèvement à la source et ne pourra plus être faite sur papier sauf dans de rares cas.

Cette déclaration s'applique à l'ensemble des contribuables français, même si l'objectif du gouvernement est de la faire disparaître à moyen terme et par tranche. Ainsi, ce devrait être la dernière déclaration à remplir pour environ 7 millions de contribuables.

Cette déclaration servira à calculer le taux de prélèvement à la source qui sera appliqué de septembre 2019 à août 2020. Mais aussi le montant des réductions et crédits d’impôt au titre de l’année 2018, montant pour lesquels les contribuables ont reçu un acompte de 60% en janvier 2019 sur la base d’une estimation faite l’année précédente. Le reliquat de 40%, pour ceux dont les réductions fiscales n’ont pas changé, sera versé cet été. En cas de changement majeur, un réajustement (pouvant inclure une dépense supplémentaire pour le contribuable) sera effectué.

Le calendrier fiscal prévoit qu'il sera possible de déclarer en ligne jusqu'au mardi 21 mai à minuit pour les personnes résidant dans les départements 01 à 19, jusqu'au 28 mai pour les départements 20 à 49 et jusqu'au 4 juin pour les départements 50 à 974/976.

La déclaration papier n'a pas complétement disparu, mais pour y recourir, il faudra pouvoir justifier de l'impossibilité de la réaliser en ligne. Cela sera donc possible pour les contribuables vivant dans les zones blanches, non desservies par un réseau Internet. Une autre exception est possible pour celles étant dans l'incapacité de déclarer en ligne, notamment les personnes âgées mal à l'aise avec l'informatique et ne pouvant se faire aider. A noter que la version papier sera toujours acceptée par les centres des impôts et aura la même valeur, à condition d'être prêt à payer une amende de 15 euros.