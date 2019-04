Déclaration de revenus 2019: quelle date limite pour déposer et corriger

Le formulaire de déclaration d'impôts en ligne est disponible depuis ce mercredi. Il est donc d'ores et déjà possible de déclarer ses revenus de 2018. S'il n'est pas nécessaire de se précipiter, il est comme toujours important de le faire avant la date limite afin d'éviter une majoration.

Pour la déclaration en ligne, le calendrier fiscal prévoit qu'il sera possible de la déposer jusqu'au mardi 21 mai à minuit pour les personnes résidant dans les départements 01 à 19, jusqu'au 28 mai pour les départements 20 à 49 et jusqu'au 4 juin pour les départements 50 à 974/976.

L'un des avantages de la déclaration en ligne est de pouvoir la modifier après l'avoir signée et même après la date limite. "Pendant la période déclarative, vous pouvez effectuer autant de déclarations rectificatives que vous le souhaitez", précise le site des impôts.

Mais surtout, dans la logique du "droit à l'erreur" instauré en 2018, il est également possible de corriger sa déclaration après la date limite de dépôt et même après avoir reçu l'avis d'imposition. Le service de correction en ligne sera disponible entre début août et mi-décembre. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il est possible de valider en ligne sa déclaration après la date limite.

Pour ce qui est de la déclaration papier, la date limite est fixée au 16 mai 2019 à minuit, quel que soit le département de résidence, y compris pour les résidents français à l'étranger. Mais pour recourir à celle-ci il faut pouvoir justifier de l'impossibilité de déclarer en ligne. Cela concerne les contribuables dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet et ceux qui ne sont pas en mesure de faire une déclaration en ligne.

Les modifications en ligne ne sont alors pas possibles et toute modification doit passer par une réclamation, qui pourrait être présentée jusqu'à la fin de l'année 2021.