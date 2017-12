EDF veut développer le solaire: pourquoi ce projet s'annonce complexe pour le géant français de l'énergie?

Le groupe EDF a dévoilé lundi un "plan solaire" sur 15 ans pour développer massivement le photovoltaïque en France, augmentant sa capacité à 30 gigawatts. Mais entre les difficultés foncières et le coût conséquent pour une entreprise en délicatesse financière, il reste un long chemin entre l'annonce et la réalité. Jean-Yves Archer, spécialiste des finances publiques et dirigeant du cabinet Archer, analyse pour "France-Soir" les obstacles à venir pour ce projet.