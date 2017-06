Entreprise: selon une étude, la moitié des réunions au travail ne servent à rien

Si votre agenda est littéralement gorgé de mentions "réunion", vous êtes loin d'être le seul, a fortiori si vous êtes cadre. Problème: la plupart de ces rencontres constituent en réalité une perte de temps. Vous le saviez peut-être déjà, mais une étude publiée ce mardi 6 vient maintenant le souligner, mettant aussi en lumière le manque d'autonomie dans les entreprises françaises.

Selon cette étude OpinionWay réalisée entre le 3 et 19 avril auprès de 1.012 membres d'entreprises de 500 salariés et plus, les personnes sondées passent en moyenne 4,5 heures hebdomadaires en réunion. Soit trois semaines et demie par année de travail. Et ce chiffre est même doublé chez les cadres. Un temps important mais pas nécessairement très utile d'après l'étude.

En effet, à peine plus de la moitié (52%) de ces réunions sont considérées comme productives et 18% des salariés déplorent qu'il n'y ait "pas d'ordre du jour" ou "d'objectif clairement défini". Pire encore, 26% ne voient pas la nécessité de leur présence à ces réunions. Pourquoi y aller alors? Pour une raison simple: 75% des répondants déclarent ne pas avoir la possibilité de décliner l'invitation.

D'où le développement de phénomènes confinant à l'absurde mais que connaissent bien ceux qui fréquentent ces rencontres sans fin avec des cadres visiblement très concentrés… sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la réunion. D'après l'enquête, 44% des salariés utilisent leur smartphone ou leur ordinateur pendant la réunion pour faire autre chose, comme consulter des mails, surfer sur Internet, voire même parfois… travailler sur des dossiers plus utiles que la réunion.

Dernière conclusion pour le moins inquiétante pour le fonctionnement des entreprises françaises: seule une réunion sur quatre aboutit à une prise de décision.