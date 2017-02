Facebook Messenger: il est désormais possible de transférer de l'argent aux quatre coins du monde (VIDEO)

Plus besoin d'aller sur le site de sa banque pour réaliser un virement, il est désormais possible de transférer de l'argent via Facebook Messenger. Pour mettre au point cette fonctionnalité, la société TransferWise, spécialisée dans les transferts d'argents internationaux, a conçu un bot pour l'application de messagerie du réseau social. Ce dernier permet donc à n'importe qui d'envoyer des sommes depuis et vers les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ou encore l'Europe.

Pour utiliser ce service, rien de plus simple: TransferWise guide les utilisateurs tout au long du processus, via le chat. Dans un premier temps, l'internaute doit créer un compte sur le site de l'entreprise (pour renseigner ses coordonnées bancaires) puis choisir entre une liste de devise avant de taper le montant du virement. Le taux de change apparaîtra ensuite ainsi que le montant total de la transaction.

Enfin, il doit indiquer le nom, prénom et adresse mail du destinataire. Ce dernier recevra alors un courrier électronique lui demandant d'inscrire ses informations bancaires. Une fois les données validées, le transfert d'argent peut avoir lieu. "Notre mission est de proposer des transferts d'argent internationaux plus rapides, moins chers et plus commodes pour tout le monde. Le bot TransferWise pour Messenger est un grand pas dans cette direction. C'est aussi un puissant exemple de la façon dont notre API (interface de programmation applicative) peut être utilisée pour intégrer facilement TransferWise dans presque tous les systèmes de paiement de messagerie, de banque ou d'entreprise", a expliqué Scott Miller, responsable des partenariats chez TransferWise.

L'entreprise, à l'origine de cette fonctionnalité, a fait valoir sur son site les bénéfices de son système. "Les banques vous prélèvent de 3 à 5% de frais cachés sur vos virements. Avec TransferWise, vous économisez jusqu'à 90% de ces frais", est-il ainsi écrit. Pour le moment, la start-up anglaise, fondée en 2011, travaille dans 50 pays. Mais il se pourrait que le service soit élargi à d'autres zones géographiques et à d'autres outils de messagerie instantanée, selon Scott Miller.

(Voir en vidéo comment fonctionne TransferWise):