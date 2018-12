Gilet jaune: le prix du vêtement explose depuis le début du mouvement

C'est le vêtement en vogue du moment, et les détaillants n'ont pas manqué d'y appliquer une loi d'airain: celle de l'offre et de la demande. Depuis début novembre, et la généralisation de l'annonce du mouvement des "gilets jaunes" (qui a vraiment commencé le 17 novembre), le prix pour acquérir le fameux gilet s'est envolé.

Alors qu'il était possible de s'acheter un gilet jaune en marque blanche (sans aucune inscription ni marque) pour des tarifs assez modérés (généralement moins de 4 euros pour les modèles les plus "chers"), il faut désormais presque en débourser le double pour acheter le signe distinctif des protestataires excédés par la baisse de leur pouvoir d'achat.

Selon des estimations de BFM sur la période du 1er au 30 novembre –soit avant la journée de mobilisation du samedi 1er décembre– les tarifs avaient déjà augmenté de 22%.

Mais le week-end du 1er et du 2 décembre, marqué notamment par des violences en marge de plusieurs cortèges et des scènes de chaos à Paris, a vu les tarifs décoller un peu plus encore. Sur Amazon, certains gilets jaunes de bonne qualité s'approchent des 10 euros (hors frais de port). Et s'il est toujours possible de trouver des gilets jaunes à faible coût, mieux vaut être patient. Ainsi, la meilleure vente ne coûte que 1,48 euro, mais la date de livraison annoncée pour ce produit expédié depuis la Chine peut aller jusqu'au 3 janvier.

Une nouvelle journée de manifestation étant annoncée pour le 8 décembre prochain, les ventes devraient continuer à aller bon train pour un produit dont le prix augmente pour l'instant beaucoup plus vite que celui de l'essence ou de l'électricité.