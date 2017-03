Heetch lourdement condamné au tribunal, l'application est suspendue mais les dirigeants font appel

C'est un nouveau coup de massue –le mot est faible– que vient d'asséner la justice au secteur du "covoiturage" payant via des applications dédiées. Et plus généralement à la décriée "uberisation de l'économie". La start-up française Heetch et ses deux dirigeants ont été condamnés jeudi 2 de complicité d'exercice illégal de la profession de taxi, de pratique commerciale trompeuse et d'organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels.

L'entreprise et ses deux dirigeants –Teddy Pellerin et Mathieu Jacob– vont devoir collectivement verser 441.000 euros à des taxis ayant porté plainte, au titre de préjudice moral, et 91.000 euros pour les frais de justice. La société seule devra s'acquitter d'une amende de 200.000 euros (dont 150.000 avec sursis). Les dirigeants, eux, sont condamnés chacun à une amende de 10.000 euros. Dernière conséquence, et non des moindre: dans l'attente de la suite judiciaire, l'application Heetch a été désactivée.

L'application Heetch permet à des chauffeurs non professionnels d'être mis en relation avec des usagers qui cherchent, dans le cadre d'un trajet nocturne (l'application ne marche qu'entre 20h et 6h) dans une voiture particulière.

Les dirigeants de Heetch ont toujours fait valoir qu'ils étaient différents des cas déjà condamnés –comme celui d'UberPop en 2016– car l'activité qu'il proposait s'adressait à des chauffeurs non professionnels, qui n'avaient pas vocation à concurrencer des taxis. Les chauffeurs Heetch ne pouvaient ainsi pas engranger plus de 6.000 euros de courses par an, et le prix à verser de la part de la personne transportée était assimilée à de la participation à du covoiturage (Heetch s'octroyant 12% du montant versé).

Des arguments qui ont été balayés par la cour. Un rapport d'enquête de la police sur les activités de Heetch avait notamment mis en lumière une organisation planifiée, des chauffeurs étant intervenus lors d'un événement où l'entreprise était partenaire et un système de notation par les clients pour évaluer les chauffeurs. Autant de pratiques qui, pour la cour, témoignait d'une réelle activité professionnelle de gestion d'un réseau de chauffeurs que la simple organisation d'un covoiturage à grande échelle.

Dans une vidéo publiée sur le site, les dirigeants déclarent leur intention de faire appel, et annoncent l'organisation d'un événement de soutien le 4 mars.