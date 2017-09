Immobilier: Le Havre, Brest, Limoges… ces villes où l'achat est plus intéressant que la location

Dois-je acheter ou continuer à louer? Quelle opération immobilière sera plus rentable pour moi sur le long terme? Voilà des questions que les Français en passe de devenir propriétaires se posent constamment. Le site courtier en crédit immobilier meilleurtaux.com a tenté cette année, comme la précédente, d'apporter quelques éclaircissements en réalisant une étude sur les 37 plus grandes villes de l'Hexagone, en fonction de là où il est plus intéressant d'acheter ou louer sa résidence principale.

Les experts immobiliers se sont basés sur une surface d'habitation de 70m2, tenant compte pour l'achat des taux d'intérêt à l'emprunt, du prix au m2 mais aussi de la taxe foncière (que tous les propriétaires paient). Tous les paramètres concernant la location ont également été mis dans la balance, comme le montant des loyers, mais aussi le montant qui aurait pu être consacré à un achat (si l'argent n'était pas passé chaque mois dans le loyer).

Et les résultats sont édifiants. Ils mettent en avant un fait qui n'étonnera personne. Il existe un gouffre entre Paris et le reste du pays sur le plan immobilier. Ainsi, à cause des prix élevés, un achat (pour la surface indiqué plus haut) mettra beaucoup plus de temps à devenir plus intéressant que la location à Paris qu'au Havre. En un an, l'achat, dans le cas d'une situation parfaitement solvable, peut donc s'avérer plus avantageux que la location au Havre. Quand à Paris il faudra 14,5 années.

Mais derrière Paris, il y a pire… Boulogne-Billancourt, où 16 ans seront nécessaires pour rendre l'achat plus intéressant que la location. Quelques autres exemples: 5,5 ans à Marseille, 5 ans à Nice, 2,5 ans à Lille et Montpellier, 9 ans à Bordeaux, ou encore 1,5 an à Reims.

Retrouvez le classement complet et faites vos propres simulations ici.