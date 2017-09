Immobilier - Location saisonnière: où acheter pour rentabiliser le plus son investissement

Envie d'investir dans une location saisonnière? Les nouvelles plateformes de location type "Airbnb" fluidifient en effet le marché en permettant de faire connaître l'existence de son bien auprès d'une clientèle potentiellement mondiale.

Le site HomeToGo.fr, un moteur de recherche centré sur les locations pour les vacances, a publié un classement qui devrait vous intéresser. En se basant sur le coût moyen de l'immobilier et le montant moyen du mètre carré à la location, le site a calculé la durée moyenne qu'il faut louer un bien pour le rentabiliser.

Et le vainqueur n'est pas forcément la ville la plus connue des prétendants. C'est en effet à Grenade, au sud de l'Espagne, que le placement est le plus rapidement amortissable. Sur une base moyenne de 105 euros la nuit, il faut louer le bien 602 jours pour retrouver sa mise de départ. C'est nettement moins que la deuxième place, Athènes en Grèce (1.018 jours) et que Vérone en Italie (1.225 jours) qui complètent ce podium.

En queue du classement, on retrouve Paris, Londres et Milan, soit trois grandes destinations européennes pour le tourisme d'affaires ou de plaisance. Comment expliquer alors cette performance catastrophique. Tout simplement car la mise de départ est considérable: comptez 9.980 euros le mètre carré à Paris (rentabilisé en 3.000 jours à 134,40 euros par nuit) et Londres (15.000 euros le mètre carré, soit 3.873 nuits à 217,84 euros). Le mètre carré à Milan, lui, se négocie autour de 7.500 euros.

Pour l'anecdote, à l'échelle française, c'est la ville du Cap d'Agde qui termine première du classement, l'investissement étant rentabilisé en 791 jours. A noter que ce classement ne prend pas en compte la possibilité de gain par l'appréciation du prix de son investissement immobilier.