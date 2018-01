Immobilier - Paris, Grenoble, Lyon, Marseille… ce que vous pouvez acheter avec un smic

"Pour 100 briques t'as plus rien maintenant". Ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas en matière d'immobilier pour un salarié au Smic en 2018, pour 1.173 euros nets par mois (le salaire minimum a progressé de 1,24% au 1er janvier), il est possible de devenir propriétaire s'il accepte de s'endetter sur 25 ans. Mais la surface du bien immobilier sera forcément variable en fonction de la ville dans laquelle il achète.

Selon une étude de Vousfinancer pour Le Parisien, devenir propriétaire en 2018 sera plus facile qu'en 2017. L'immobilier est d'ailleurs quasiment redevenu ce qu'il était en 2010 concernant les acquisitions. Bien évidemment, acheter en couple est plus facile. Mais la situation est plus favorable, ou confortable, à Grenoble qu'à Paris.

A Paris, pour 1.498,5 euros bruts par mois, les banques prêtent aux salariés au Smic une certaine somme qui permet aux propriétaires en devenir d'acquérir un studio de 10 mètres carrés (m2). C'est exactement ce que pouvait s'acheter un smicard en 2010.

A Grenoble en revanche, il est possible d'acquérir un appartement de 43m2, et c'est, selon cette étude, 15m2 de mieux qu'en 2010.

Si vous voyez la vie en grand, c'est à Clermont-Ferrand qu'il faut vivre puisqu'avec un Smic vous pourriez vous acheter un bien immobilier de 56m2 en 2018 (c'est 10m2 plus grand qu'en 2010).

A Marseille la situation s'est améliorée par rapport à 2010. Avec un Smic, vous pourriez ainsi acheter un appartement de 11m2 de plus qu'il y a huit ans (soit 40m2).

A Lyon, le marché immobilier a peu progressé en la matière. Un smicard ne peut s'offrir "que" 2m2 de plus qu'en 2010: soit un grand studio de 26m2.

A noter que pour les grandes villes, tout n'est pas toujours si rose. A Bordeaux, par exemple, le nombre de mètres carrés achetables avec un Smic a diminué en huit ans au lieu de progresser. Un smicard ne pourra s'acheter qu'une surface de 26m2 contre 30 en 2010.