Impôt sur le revenu: dernier jour pour la déclaration pour certains contribuables

Il ne reste plus que 24 heures pour certains contribuables pour envoyer leur déclaration en ligne avant le gong final. Mardi 28 en effet est le dernier jour pour les déclarants habitant dans les départements numérotés entre le 20 (les deux collectivités de la Corse) et le 49 (le Maine-et-Loire) pour faire parvenir via leur espace impots.gouv.fr les revenus et divers abattements à prendre en compte sur l’année 2018.

Un premier tiers du territoire –les départements numérotés entre 01 et 19– avaient déjà dû s’acquitter de cette obligation au 21 mai. Le dernier tiers, celui des départements à partir de 50 et l’outre-mer, auront eux jusqu’au 4 juin à minuit pour remplir le formulaire numérique.

En cas de non-envoi du formulaire à temps, le contribuable s’expose alors à une majoration de son impôt dû de 10%, comme c'était déjà le cas à l’époque où les formulaires papier étaient de rigueur.

Pour les contribuables pris à la gorge en termes de temps, un conseil reste à suivre : envoyer sa déclaration, même erronée. En effet, des modifications sont possibles même après l’envoi. Vous pouvez apporter des compléments et rectifier un chiffre jusqu’à mi-juillet. Il vous suffit tout simplement de retourner sur votre espace personnel et de reprendre votre déclaration.

Aux yeux de l’administration fiscale, l’important n’est donc pas la date à laquelle vous proposez au fisc une version "définitive" de votre déclaration, mais la date de son premier dépôt qui, lui, doit absolument respecter le calendrier. En cas de retard, un recours est toujours possible pour se voir exonéré de la majoration, mais sa conclusion reste incertaine. Mieux vaut donc être incomplet qu’en retard.