Impôts 2017: à quelle date recevrez-vous votre avis d'impôt sur le revenu?

Si vous avez bien envoyé votre déclaration de revenus avant la date limite –qui était au plus tard le 6 juin pour les derniers départements qui utilisaient la déclaration en ligne– reste maintenant la phase suivante: la réception de l'avis d'impôt. Document souvent craint, car il indique le montant que vous allez devoir sortir de votre poche pour remplir vos devoirs de contribuable, cette pièce reste cependant très utile administrativement. Au point que sa date de réception pourrait être importante pour certaines de vos démarches.

Vous ne le savez peut-être pas mais si vous avez déclaré en ligne, inutile de guetter dans votre boîte aux lettres car… vous avez déjà le nécessaire. A la fin de la déclaration en effet, est apparu sur votre compte personnel en ligne sur impots.gouv.fr un "Avis de situation déclarative de l'impôt en ligne" (Asdir) qui a la même valeur légale qu'un avis d'imposition traditionnel.

Si vous opté pour la voie classique de la déclaration papier et que vous êtes imposable, il vous sera transféré entre le 24 juillet et le 21 août sur votre compte en ligne. Il faudra théoriquement attendre un peu plus pour la boîte aux lettres, les avis devant arriver entre le 7 août et le 7 septembre.

Pour ceux qui ne sont pas imposables, et qui veulent obtenir un Asdir papier, ceux-ci seront envoyés au plus tard le 4 septembre.

Si vous n'avez toujours rien reçu après cette date, pensez à contacter sans délai votre centre des finances publiques.

Pour rappel, l'avis d'imposition est une pièce indispensable pour l'obtention d'un crédit immobilier ou à la consommation, pour une demande d'aide au logement ou l'ouverture de certains produits d'épargne (comme un livret d'épargne populaire). C'est également une pièce très fréquemment demandée dans le cas des dossiers de location.