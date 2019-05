Impôts 2019: la date de déclaration limite fixée à ce mardi 21 pour certains départements

Pour ceux qui remplissent leur déclaration d'impôts au dernier moment ou qui souhaitent faire une dernière correction, attention, la date limite pour télé-déclarer ses revenus a été atteinte pour certains départements.

Le calendrier fiscal prévoit qu'il sera possible de déclarer en ligne jusqu'au mardi 21 mai à minuit pour les personnes résidant dans les départements 01 à 19. Sont donc concernés les département suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher et Corrèze.

Sont également concernés par cette date les contribuables ne résidant pas sur le territoire national.

Lire aussi - Impôts: dernier jour pour la déclaration de revenus papier

Pour les autres, le délai est un peu plus long, mais il s'achève également un mardi. Ainsi, le mardi 28 mai, les contribuables habitant les départements 20 (Corse) à 49 (Maine-et-Loire) devront avoir fait leur déclaration. Le mardi 4 juin, les foyers fiscaux domiciliés dans les départements numérotés 50 (Manche) à 976 (Mayotte), devront faire parvenir leur déclaration de revenus, avant minuit.

Pour ceux qui craignent de se tromper et auraient besoin d'aide pour remplir leur déclaration d'impôt, le plus simple est de se rendre dans le centre des impôts le plus proche où des ordinateurs sont à disposition (pour ceux qui n'auraient pas de connexion Internet chez eux) et des agents des impôts présents pour apporter leur aide gratuitement.