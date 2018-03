Impôts - Changement de numéro fiscal: votre espace personnel sera temporairement inaccessible

L'administration fiscale va procéder à un changement inaperçu pour la quasi-totalité des contribuables, mais qui pourrait poser problèmes à ceux qui seront concernés. Environ 50.000 personnes vont en effet voir leur numéro fiscal changer. Les personnes concernées ont normalement été prévenues vendredi 9.

Le numéro fiscal, s'il est important pour l'administration fiscale pour identifier les contribuables n'est guère utilisé par ces derniers que lorsqu'ils veulent accéder à leur espace personnel sur impots.gouv.fr, que ce soit pour remplir une déclaration ou effectuer un paiement.

Or, dans la perspective du passage au prélèvement à la source, Bercy a procédé à une vérification des numéros fiscaux, et il est apparu que 50.000 contribuables étaient en doublon, avec plusieurs numéros fiscaux. Pour assurer une sécurité maximale, les personnes concernées recevront un nouveau numéro.

Et c'est là que les choses se corsent. En effet, les services fiscaux ont fixé au 31 mars dernier délai la validité de l'utilisation des numéros actuels. Mais les nouveaux numéros, eux, ne seront envoyés qu'à partir de la mi-avril. Conséquence, les 50.000 contribuables ne pourront pas se connecter à leur espace personnel. Pas de chance: c'est justement le 12 avril que s'ouvre la période des déclarations de revenus pour le paiement de l'impôt sur le revenu.

Dans le meilleur des cas, les personnes concernées ne pourront donc pas faire de déclarations ou de corrections en ligne pendant quelques jours… si les nouveaux numéros arrivent bien à l'heure. La période de déclaration en ligne des revenus se fermera le 6 juin.

Autre mauvaise nouvelle pour les contribuables concernées, toutes les anciennes déclarations de revenus et avis de paiement en ligne seront inaccessibles, et il sera impossible de les récupérer. Ils resteront cependant disponibles dans les centres des finances publiques. Un conseil donc pour les 50.000 contribuables concernés: téléchargez et sauvegardez ces précieuses données avant la fin du mois.