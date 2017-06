Impôts - Taxe d'habitation: allez-vous profiter de la baisse des impôts locaux voulue par Emmanuel Macron?

Petit à petit, les contribuables en savent un peu plus sur les intentions du président Emmanuel Macron concernant la taxe d'habitation. Pour rappel, le nouveau locataire de l'Elysée avait pour projet d'exonérer 80% des ménages de cet impôt local destiné majoritairement au financement des collectivités et surtout des communes.

Or, un grand flou demeure sur les conséquences de la mesure et la nature exacte des bénéficiaires de ce nouvel avantage fiscal. Le quotidien Les Echos publie sur son site lundi 26 des extraits d'un rapport de L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) détaillant ce que pourrait être la réalité de cette réforme fiscale d'ampleur. Et les changements s'annoncent considérables.

Selon l'OFCE, c'est en effet pas moins de 16,6 millions de ménages qui seront concernés. Une large majorité (environ 70%) ont un revenu compris entre 14.820 et 23.840 euros par unité de consommation. Si les ménages les plus modestes ne payaient déjà pas la taxe d'habitation, le seuil pour être fiscalisé devrait donc être aux alentours de 20.000 euros annuel par part fiscale pour un ménage.

Si vous faites partie de ceux qui seront concernés par ce gain fiscal, l'OFCE a calculé que vous devriez économiser, en moyenne, environ 500 euros par an, bien que le chiffres soit délicat à estimer du fait de très fortes disparités de la taxe d'habitation sur le territoire français. La réforme va d'ailleurs durement impacter certaines zones du territoire laissant toujours une inquiétude planer sur la motivation du gouvernement quand il devra faire face à l'opposition du terrain.