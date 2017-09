Joon: tout savoir sur la nouvelle compagnie d'Air France (vidéo)

Air France se renouvèle. Pour séduire de nouveaux voyageurs et faire face à la concurrence, l'entreprise a présenté ce lundi 25 sa nouvelle compagnie à coûts réduits. Baptisée Joon, elle proposera à partir du 1er décembre prochain 51 vols par semaine vers Barcelone, 37 vers Berlin, 28 vers Lisbonne et trois vers Porto à partir de 39 euros l'aller simple. A ce prix-là, les voyageurs auront un bagage à main mais pas de bagage en soute.

Quant aux vols long-courriers, ils débuteront à l'été 2018 avec deux vols hebdomadaires pour Fortaleza (Brésil) à partir de 249 euros et trois vols par semaine pour Mahé (Seychelles) à partir de 299 euros. "Joon, c’est un nouveau modèle de compagnie aérienne, entre compagnie classique et low-cost, une nouvelle expérience de voyage pour tous les clients", a expliqué Franck Terner, le directeur général d'Air France. Et d'ajouter: "Joon est un de nos grands projets dans le cadre du plan stratégique Trust Together et sera un des leviers d’Air France dans son offensive pour la reconquête".

Et les clients ne risqueront pas de s'ennuyer. En effet, la compagnie leur proposera d’accéder gratuitement au streaming en vol, sur leur propre smartphone, tablette ou ordinateur. Une fois connectés au portail de connexion Joon, ils auront le choix entre des séries, des séries d’animation, des Web TV et des programmes pour les enfants. Et si les batteries ne le permettent pas, les clients pourront refaire le plein d’énergie grâce au port USB individuel.

De plus, ceux qui seront installés en classe business pourront gratuitement profiter de sandwiches et de plateaux-repas contrairement à ceux installés en classe éco qui devront payer le service. Toutefois, la compagnie s'est engagée à servir, toujours gratuitement, des boissons à toutes heures de la journée.

Et pour que la compagnie marque les esprits, c'est la couleur bleu électrique qui a été choisie. "Sportswear et chic, l’uniforme des 140 hôtesses et stewards de Joon reflète l’état d’esprit de la compagnie. Des pièces à la fois classiques et modernes composent l’uniforme, comme le pantalon cigarette, les baskets, la marinière revisitée ou encore la doudoune sans manche", a expliqué Air France précisant que les uniformes ont été conçus avec des matériaux recyclés à partir de bouteilles en plastique.