La Poste a décidé de se lancer dans la livraison de colis le dimanche

Se faire livrer un colis le dimanche, ça va bientôt être possible. La Poste a en effet décidé d'ouvrir un nouveau service qui permettra aux consommateurs de commander en ligne ou chez un commerçant ouvert le dimanche et de se faire livrer le jour du Seigneur. Testé depuis un an en partenariat avec le site de e-commerce Cdiscount, ce dispositif de livraison sera révélé au grand jour et détaillé par l'entreprise française le 14 septembre prochain, selon Le Monde qui a révélé l'information samedi 2.

Mais que les particuliers ne se méprennent pas. Il s'agit bien là de commerce et non d'un service de courriers de particulier à particulier. "Chronopost ne livrera le dimanche que les achats effectués auprès de commerçants par des consommateurs, ou par des professionnels ouverts le dimanche, explique-t-on en interne à La Poste. Si un particulier veut envoyer des clés le samedi pour qu’un ami les reçoive le lendemain, ça ne fonctionnera pas", a ainsi expliqué une source en interne au Monde.

Ce dispositif, qui avait également été amorcé dans les grandes villes fin 2016, pour la période de Noël, a été mis en place pour accompagner l'évolution du e-commerce, qui est clairement en plein boum.

Ainsi, en 2016, les ventes sur Internet avaient progressé de presque 15% (14,6 très exactement) par rapport à 2015, selon des chiffres de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Mieux, 36,6 millions des Français ont effectué des achats sur Internet, ce qui représente 82,7% des internautes, des résultats boostés par la vente via mobile en net progression.