La Poste propose de doubler le nombre d'embauches prévues en 2017

La direction de La Poste a proposé ce jeudi 12, au dernier jour de négociations portant sur les conditions de travail des facteurs, de doubler le nombre d'embauches prévues en 2017 en passant de 1.500 à 3.000 CDI, a-t-on appris de sources syndicales. L'information, dévoilée à la presse par Sud-PTT, a été confirmée ensuite à l'AFP par les autres syndicats participant à la séance de négociations conclusive sur le métier de facteur.

"C'est pas mal, mais il faut voir d'où on part", a réagi Eddy Talbot pour SUD-PTT, deuxième syndicat dans la branche courrier. "A la distribution, on n'a même plus de marge de manœuvre, donc 3.000 c'est un chiffre homéopathique", a-t-il commenté.

Confrontée à une baisse des volumes du courrier (30% de 2008 à 2015), la Poste a réorganisé ses services avec, en parallèle, une baisse sensible des effectifs (3.000 à 5.000 postes en moins par an, rien que pour les facteurs, depuis 2005). Celle-ci génère, selon les syndicats, une grave dégradation des conditions de travail et de santé des agents.

C'est dans ce contexte qu'a débuté fin octobre le cycle de négociations et alors que plusieurs cas de souffrance au travail, dont des suicides, ont été médiatisés. "La Poste occulte la crise sociale, qui va continuer. Il n'est même pas fait mention des risques psycho-sociaux" dans le dernier projet d'accord, selon Pascal Panozzo, également de SUD-PTT.

Au-delà de la question de l'emploi, les négociations avaient pour thèmes la gestion du temps de travail des 70.000 facteurs, les rythmes et charges de travail, les remplacements et, plus généralement, l'amélioration des conditions de travail.