La syndicaliste Danièle Karniewicz est morte

La syndicaliste Danièle Karniewicz, ancienne présidente de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et spécialiste des questions sociales à la CFE-CGC, est décédée le 31 décembre à l'âge de 61 ans, a-t-on appris ce lundi 2 auprès de membres de son syndicat.

Militante à la CFE-CGC depuis 1988, Mme Karniewicz a dirigé la fédération de la chimie avant d'être, à partir de 2003, secrétaire nationale chargée de la protection sociale (Assurance maladie, retraite, politique familiale, santé au travail, pénibilité).

A ce titre, elle a représenté son syndicat lors de diverses négociations interprofessionnelles (réformes des retraites de 2003, de l'Assurance maladie en 2004, des régimes spéciaux en 2008...).

Candidate malheureuse à la présidence de la CFE-CCG en 2005, Mme Karniewicz a dirigé la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) de 2001 à 2011. Son passage à la tête de la Cnav a été terni par une affaire de doubles remboursements de frais, pour laquelle elle a finalement été relaxée en 2014.

C'était "une très grande spécialiste du monde de la santé, de la protection sociale et des retraites", "sa compétence sur ces sujets-là est unanimement reconnue", a résumé Régis dos Santos, président du Syndicat national de la banque (SNB/CFE-CGC), qui a révélé son décès sur Twitter.

Un cancer l'a emportée "le 31 décembre au soir", a dit à l'AFP Philippe Jaeger, président de la CFE-CGC Chimie et proche de Mme Karniewicz, avec qui il travaillait étroitement depuis 2013 au sein de la fédération. "On a été tous extrêmement choqués et surpris d'apprendre ce décès aussi brutal alors qu'on l'avait quittée mi-novembre pour une intervention qu'elle nous présentait comme bénigne", a-t-il poursuivi.

D'une "générosité incroyable", "elle avait toujours cette conviction qu'il fallait s'engager pour aider les démunis, pour aider les gens qui en ont besoin", selon M. Jaeger.