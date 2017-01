Chômage: les derniers chiffres 2016 de Pôle emploi seront connus mardi

Quel bilan pour le chômage en 2016? Pôle emploi dévoilera mardi 24 le nombre d'inscrits sur ses listes à fin décembre, derniers chiffres d'une année qui a enfin vu le chômage reculer, même si le fléau reste massif. Près de deux mois après le renoncement de François Hollande, qui avait fait de l'inversion de la courbe du chômage la condition d'une nouvelle candidature, ces chiffres resteront très scrutés, l'emploi étant une préoccupation majeure des Français à trois mois de la présidentielle.

En novembre, 3,45 millions de chômeurs étaient inscrits dans la catégorie A (sans aucune activité) de l'opérateur public (3,7 millions en comptant l'outremer), soit 31.800 de moins qu'en octobre (-0,9%). Il s'agissait d'un troisième mois consécutif de repli, du jamais vu depuis la crise de 2008. Une série de quatre mois de baisse viendrait conclure sur une note positive l'année 2016, qui a déjà vu 133.500 demandeurs d'emploi sans activité quitter les rangs de Pôle emploi, et confirmer que le recul s'inscrit dans la durée.

Le taux de l'Insee, l'autre thermomètre du chômage et le seul reconnu sur le plan international, a également baissé de 0,4 point, pour s'établir à 9,7% de la population active en métropole au troisième trimestre 2016 (2,805 millions de chômeurs): l'inversion de la courbe s'est donc bien concrétisée. Mais timidement et trois ans après la promesse du chef de l'Etat. "Ceux qui disent que le chômage a commencé à baisser trop tard et trop lentement sont fondés à le faire", a reconnu la ministre du Travail, Myriam El Khomri, mardi lors de ses voeux aux partenaires sociaux. "Mais, a-t-elle ajouté, je ne rougis pas de l'action menée. Le chômage baisse enfin, clairement et nettement (...), grâce à la création d'emplois marchands".

L'économie française a en effet enregistré de juillet à septembre un sixième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois, avec 51.200 nouveaux postes, sous l'effet du dynamisme du secteur tertiaire et de l'intérim. Soit un niveau jamais atteint depuis 2007. "Au printemps 2012, notre pays enregistrait en moyenne 25.000 chômeurs de plus chaque mois. En 2016, ce sont à l'inverse 12.000 chômeurs de moins qu'a comptabilisé Pôle emploi", a poursuivi la ministre.

Ce reflux continue de bénéficier principalement aux moins de 25 ans n'exerçant aucune activité (-9,2% sur un an), mais la situation se dégrade chez les seniors, avec une hausse de 1,6% sur un an. Et les travailleurs exerçant une petite activité - les catégories B (moins de 78 heures par mois) et C (plus de 78 heures) -, sont plus nombreux (+8%). Au total, le nombre des personnes sans activité ou avec une activité limitée atteint 5,48 millions en métropole, amenant plusieurs syndicats à souligner une "explosion de la précarité".

Certains, à gauche comme à droite, avancent le chiffre de "6 millions de chômeurs", en comptabilisant toutes les catégories de Pôle emploi (A, B, C, D et E). Or, rappelle le gouvernement, parmi les personnes qui travaillent plus de 78 heures dans le mois (catégorie C), près de 350.000 sont à 3/4 temps, plus de 520.000 à temps plein, mais restent inscrites pour chercher un autre travail.

Le gouvernement se voit aussi régulièrement accusé de tenter de faire baisser artificiellement les statistiques avec le plan 500.000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi qui, en entrant en formation, sortent des catégories A, B et C pour rejoindre la D, moins commentée. Cette catégorie s'était stabilisée depuis plusieurs mois, mais elle a progressé en novembre à 338.000. Depuis le début du quinquennat Hollande, 524.200 chômeurs sont venus grossir les rangs de Pôle emploi.