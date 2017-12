Modes de paiement: la carte bancaire fait tomber les records

Le chiffre a de quoi donner le tournis et montre s'il en était encore besoin à quel point la carte bancaire a pris de l'importance dans le mode de vie et de consommation des Français. Selon RTL, les achats de Noël ont de nouveau démontré qu'il s'agissait là de leur moyen de paiement préféré.

Ce sont ainsi 45,473 millions de paiements par carte bancaire qui ont été enregistrés en France samedi 23 décembre, jour de congé pour la majorité des Français alors que les magasins sont ouvert, mais surtout, cette année, ultime ligne droite des achats de Noël. Si l'on y ajoute l'attrait que peut représenter la France en cette période pour les touristes, ce samedi réunissait tous les ingrédients permettant de battre un record.

Mais au-delà de cet alignement des planètes, ce sont les comportements qui semblent avoir bel et bien changé. En témoigne un autre chiffre: c'est la troisième fois que ce record de transaction tombe en moins de deux mois. Cela avait été une première fois le cas durant le Black Friday, autre opération de vente importante, mais aussi le samedi 2 décembre, premier week-end du mois souvent considéré comme lançant les achats de Noël.

D'autres facteurs entrent également en ligne de compte. Le paiement sans contact est de plus en plus répandu même si certains détenteurs de cartes n'en bénéficient pas encore. La hausse de son plafond de 20 à 30 euros en octobre a sans doute eu un impact. Mais beaucoup d'acteurs y voient surtout une nouvelle preuve du développement des achats en ligne.

Entre 2014 et 2015, le volume mondial des transactions sans espèces a progressé de 11,2% pour atteindre le chiffre de 433 milliards d'opérations, réalisées pour la plupart via des cartes de débit ou de crédit. Et si pièces et billets restent prédominantes dans de nombreuses régions du monde, notamment pour les transactions de faible montant, les paiements électroniques devraient représenter près de 726 milliards de transactions dans le monde en 2020.