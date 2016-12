Mutualize Corporation finalise sa souscription pour plus d'1,3 million d'euros

La société Mutualize Corporation vient de confirmer la souscription à la totalité des 131.501.659 actions émises, pour un montant total de 1.315.016,59 euros. Cette opération sera finalisée le 23 décembre dès la réception du certificat du dépositaire émis par la Société Générale.

L’entreprise annonce que cette souscription a pour but de "renforcer ses fonds propres et capitaux prudentiels", Mutualize Corporation étant un établissement de paiement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

La société va donc pouvoir développer son plan d’affaires, les "3M": "Media" (l’entreprise est propriétaire du journal en ligne FranceSoir), "Money" et "Mutualisation".

La société annonce qu’elle fera connaître par un communiqué ultérieure les conditions de la reprise de cotation du titre sur le marché libre d’Euronext Paris.