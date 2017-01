Paris: les "pervenches" ne dresseraient pas assez de contraventions de stationnement

Les "pervenches" parisiennes ne sont pas "rentables". Selon un rapport de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France publié ce mardi 24, et consulté par Les Echos, chaque agent de surveillance de Paris (ASP) ne verbaliserait "que" quinze automobilistes PV par jour. Un chiffre jugé "insuffisant" par la Mairie de Paris qui projette de privatiser le service. En 2014, seulement 3,8 millions de contraventions pour le stationnement ont été dressées au titre des 142.000 places payantes recensées par la ville.

En effet, une comparaison plus large au plan national qui sera publiée le mois prochain, la Cour assure que les "pervenches" parisiennes (payées par la mairie mais gérées par la Préfecture de police) figurent dans la queue de peloton national. De quoi expliquer selon la Mairie de Paris que seuls 10 % des automobilistes paient leur stationnement, soit un manque à gagner de 300 millions d'euros par an. "Cette perte d'argent équivaut au coût annuel de fonctionnement de toutes les crèches parisiennes", s'est insurgée la maire de Paris lors d'une interview accordée cet automne au JDD .

Sur les 1.672 ASP, seuls 1.200 seraient réellement affectés aux opérations de contrôle sur le terrain. "Ce rapport est affligeant et ne montre absolument pas la réalité du terrain", déplore Frédéric Guillo, secrétaire général CGT à la préfecture de police, contacté par Le Figaro. "Les effectifs ne sont pas suffisants pour tout contrôler et sont de plus en plus réduits chaque année. (...) On charge (les agents) de nombreuses missions, en plus de celle de dresser des PV". Il ajoute qu'un grand nombre d'ASP seraient notamment affectés à des missions de police de proximité.