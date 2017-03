Pour les Français, le candidat qui a le plus de chances de faire baisser les impôts est Emmanuel Macron

Le jugement des Français envers leur système fiscal est implacable: il est injuste et ne devrait pas leur laisser un quelconque répit. C'est en substance la conclusion d'un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Public Sénat dont les résultats montrent au moins autant un ras-le-bol qu'une incompréhension.

Pas moins de 83% des personnes interrogées estiment que le système fiscal hexagonl est "injuste". Ils lui reprochent dans le détail d'être "compliqué" (88%) avec des recettes mal utilisées (84%). Ils le perçoivent surtout comme particulièrement mal équilibré. Les sondés estiment ainsi que les classes moyennes et les petites entreprises payent un trop lourd tribut.

Le sondage prend toute sa dimension dans sa partie politique. En effet, les Français ne rattachent pas un camp partisan en particulier avec le ressenti global d'impôts en hausse depuis dix ans. Quand on les interroge sur le principal responsable de la hausse entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux présidents s'étant succédé de 2007 à 2017, ils sont 48% à considérer qu'ils ont contribué dans des proportions proches aux augmentations.

Ils ne pensent par contre pas la même chose sur l'avenir. Quand on les interroge sur le candidat qui a le plus de chances de corriger le tir et de baisser les impôts, c'est Emmanuel Macron qui arrive largement en tête (30%) devant Marine Le Pen (19%). François Fillon n'affiche qu'un modeste 17%, alors que le candidat a annoncé sa volonté de supprimer 500.000 postes de fonctionnaires et de mettre l'ISF. Il a par contre déclaré dans son programme sa volonté d'augmenter la TVA de deux points…

Mais les Français ne se font globalement pas trop d'illusions: quand on leur demande s'ils pensent qu'une diminution d'impôts est possible avec l'arrivée à l'Elysée d'un nouveau président, ils ne sont que… 6% à croire à un tel scénario. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1.390 personnes.