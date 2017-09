Pouvoir d'achat: pour bien vivre, les Français ont besoin de 484 euros par mois en plus

Les Français naviguent entre optimisme et scepticisme. Tout dépend de la génération et de la situation financière. Mais en grande majorité, selon le sixième baromètre Cofidis/CSA révélé par Le Figaro ce lundi 11, ils estiment avoir besoin de 484 euros supplémentaires par mois pour vivre "confortablement" et faire face aux difficultés du quotidien liées à l'économie de leur foyer.

Entre 2014 et 2016, ce montant était resté stable à environ 465 euros. L'année 2017 marque donc une première hausse (de 20 euros) depuis trois ans. Une hausse qui se reflète dans les 45% de Français qui assurent "vivre mal". Et même "de plus en plus mal" pour un tiers d'entre eux.

Concernant le pouvoir d'achat, les jeunes (18-24 ans) sont plus optimistes que les personnes âgées et pensent dans 33% des cas que la situation va vite s'améliorer. A l'inverse, les plus de 65 ans sont 76% à penser que leur situation va bientôt se détériorer.

Mais globalement, toutes générations confondues, la tendance est donc à l'optimisme pour 51% des Français. Et qui dit pouvoir d'achat en forme dit projets d'avenir et dépenses importantes: 64% des Français prévoient en effet de mettre la main au portefeuille en 2017, soit six points de plus qu'en 20146 (58%).

"On observe en effet une tendance positive vers un pouvoir d'achat jugé de plus en plus confortable. Ces signes encourageants, déjà observés en 2016, sont confirmés en 2017", a déclaré au Figaro Céline François, directrice marketing de Cofidis France. Avant d'expliciter: "Ce nouvel élan, ces envies de projets, peuvent expliquer paradoxalement cette hausse du montant moyen qui manque chaque mois aux Français pour vivre confortablement".