Prêt à taux zéro, plus que quelques jours pour en bénéficier !

Dispositif d’accompagnement pour les primo-accédants, le PTZ va connaître une profonde évolution en 2020. Il ne reste plus que quelques semaines pour profiter de ce prêt à taux zéro pour un achat en zone rurale.

Le prêt à taux zéro, désormais connu sous l’acronyme PTZ, est un des dispositifs devant aider les citoyens à devenir propriétaire de leur résidence principale. Dans la grande majorité des cas, ce PTZ est destiné à financer l’achat d’un logement neuf, bien qu’il soit possible de le mobiliser, dans certaines situations, pour un achat dans l’ancien.

Une aide du gouvernement pour aider les primo-accédants

Garantissant l’absence de frais de dossier et donc d’intérêt, le PTZ représente un financement complémentaire, dans la mesure où il accompagne, le plus souvent, un prêt immobilier plus conventionnel. L’obtention de ce prêt aidé, qui a été créé en 1995 pour remplacer le Prêt d’Accession à la Propriété (PAP), est soumise à conditions, notamment en ce qui concerne la localisation du bien immobilier et les revenus du (ou des) futurs propriétaires.

Le montant de ce prêt à taux zéro varie en fonction de ces mêmes conditions mais aussi par rapport au nombre d’occupants du futur logement. Le Ministère du logement met à disposition un simulateur en ligne pour déterminer précisément le montant du PTZ, auquel l’usager peut prétendre.

Vers la disparition du PTZ ?

Le projet de loi de finances a confirmé le rabotage de ce PTZ pour l’année 2020. L’achat d’un logement neuf dans les zones rurales et les villes moyennes, les zones B2 et C, n’ouvrira plus droit au prêt à taux zéro dès le 1er janvier 2020. C’est une véritable menace pour cette aide accordée à celles et ceux, qui souhaitent devenir propriétaire pour la première fois. L'union des Constructeurs et Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB) a déploré cette situation dans un communiqué de presse, dénonçant la disparition de ce dispositif en faveur des primo-accédants "dans près de 93% des communes du territoire national".

Au 1er trimestre 2019, le prêt à taux zéro représentait 73 % de financements dans l’immobilier neuf, dont près de la moitié réalisée dans ces zones C (32%) et B2(15 %) (Source : Statistiques nationales PTZ, publiées par la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (Sgfgas)). Pour pouvoir prétendre bénéficier de ce prêt à taux zéro, les usagers doivent disposer d’une offre de prêt de la banque émise avant le 31 décembre 2019, impliquant donc nécessairement d’avoir déposé une offre complète auprès de son établissement financier avant …novembre, ce qui ne laisse plus que quelques jours à bien des citoyens.