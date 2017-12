Prime de Noël: quand allez-vous la toucher?

La CAF s'y engage comme chaque année depuis la création de la prime de Noël en 1998: le supplément versé chaque année aux ménages les plus modestes sera bien sur les compte en banque des ayants droit.

Les personnes éligibles recevront ou ont reçu, entre le lundi 18 décembre et le samedi 23, la somme débutant à 152,45 euros pour une personne seule, et progressive selon la situation familiale. L'ensemble des cas de figure, et la prime liée, sont disponibles sur le site de la Caisse des allocatons familiales (source).

Pour rappel, pour être éligible à l'obtention de cette prime, la règle est relativement simple. Il faut avoir bénéficié du Revenu de solidarité active (RSA) soit pour le mois de novembre 2017, soit pour le mois de décembre 2017. Les revenus dans le même mois ne doivent pas dépasser le plafond du "montant forfaitaire" qui est, pour rappel, de 545,48 euros pour une personne seule (818,22 euros pour un couple sans enfant) et monte jusqu'à 1.145,50 euros pour un couple avec deux enfants (218,19 euros par enfant supplémentaire). La prime concerne aussi, pour les mêmes montants, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation équivalent retraite (AER).

Les bénéficiaires de ce coup de pouce pour les fêtes n'ont aucune démarche à effectuer. C'est la CAF qui comptabilise elle-même les ayants droit et leur verse la somme. Conséquence: chaque année, des personnes éligibles découvrent en regardant leur compte qu'elles ont pu obtenir la prime de Noël qu'elles n'avaient pas songé à demander, en admettant qu'elles aient eu connaissance de son existence.