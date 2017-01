PSA voit ses ventes augmenter en 2016 grâce à l'Iran

Les trois marques du groupe - Peugeot, Citroën et DS - ont, pour la première fois depuis 2011, vendu un peu plus de 3 millions de véhicules, dont 233.000 véhicules produits en Iran sous licence Peugeot et réintégrés en 2016 dans les comptes du constructeur, dans la foulée de la levée des sanctions économiques pesant sur ce pays. En 2015, le groupe avait écoulé 2,9 millions de véhicules.

PSA a signé depuis le début de l'année de nouveaux accords de co-entreprise avec ses partenaires historiques iraniens. Ces derniers, pendant quatre ans, avaient continué à assembler des véhicules Peugeot mais le groupe français ne les comptabilisait pas dans ses statistiques. En 2016, Peugeot, qui représente plus de 60% des ventes du groupe, a vu ses ventes mondiales bondir de 12,27% (-1,36% sans les ventes iraniennes), tandis que Citroën est en recul de 1,72%, et DS chute de 15,98%.

Néanmoins, pour le directeur de la marque Peugeot Jean-Philippe Imparato, interrogé par l'AFP, les ventes iraniennes ne gonflent pas artificiellement les résultats commerciaux du groupe. Elles sont "le résultat du boulot qui a été fait par la marque et la région Moyen Orient-Afrique pour réenclencher un business avec nos collègues en Iran, qui a produit, année un, 233.000 voitures".

Le directeur Europe du groupe PSA Maxime Picat s'est également réjoui, sur BFM Business, de ces "5,8% de croissance mondiale dont une croissance très significative en Iran". Rappelant avoir annoncé il y a quatre ans une baisse à deux chiffres des ventes du groupe à cause de ce pays, M. Picat s'est déclaré "ravi de voir de nouveau nos ventes Iran dans nos chiffres sachant que ce n'est qu'une première étape". "Nous avons créé deux joint-venture, une pour Peugeot avec Iran Khdro, une pour Citroën avec Saipa, qui vont nous permettre de développer de nouveaux véhicules industrialisés dans le pays donc c'est le début d'une offensive forte en Iran également", a-t-il ajouté.

En Europe, principal marché du groupe PSA, 1,9 million de véhicules ont été vendus, soit une hausse de 3,6% par rapport à l'an passé. "Peugeot, avec une progression de ses ventes de 4,4%, soutient cette croissance", tandis que Citroën, "avec une croissance de 4,3%, enregistre son meilleur volume de ventes depuis cinq ans", souligne le groupe dans un communiqué de presse. En revanche, DS chute de 14,7%.

En Amérique Latine, les ventes du groupe sont en croissance de 17,1% avec 183.900 véhicules. Les parts de marché du groupe augmentent en Argentine (+1,6 point) et au Chili (+1,3 point), détaille PSA. En revanche, le groupe voit ses ventes reculer de 15,98% en Chine et Asie du Sud-Est, faisant face à un "contexte concurrentiel intense". De même, "le contexte économique est toujours fortement dégradé, notamment en Russie, et les ventes du Groupe PSA reculent de 12,6% à 10.500 ventes dans un marché en recul de 12,5%", souligne encore le groupe dans son communiqué.

"Tous les produits lancés sont des succès commerciaux sur leurs segments de marché", affirme par ailleurs le constructeur automobile. Ainsi, "le nouveau SUV Peugeot 3008 totalise plus de 60.000 commandes en seulement trois mois et dépasse de 70% ses objectifs de commande 2016 fixés avant le lancement", tandis que "la nouvelle CITROËN C3, avec déjà près de 40.000 ventes depuis son lancement en novembre, permet aux ventes de C3 d'enregistrer un bond de 63% au quatrième trimestre".