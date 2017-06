Salon du Bourget 2017 - Dates, horaires et têtes d'affiche: demandez le programme!

Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace a ouvert ses portes aux professionnels ce lundi 19 et se tiendra jusqu'au dimanche 25. Cet événement qui se déroule au Bourget, au nord de Paris, est l'occasion pour les exposants et acheteurs de s'informer sur les innovations technologiques de l'aéronautique et du spatial.

Le président Emmanuel Macron a inauguré cette 52e édition qui devrait être le théâtre de la guerre commerciale sans merci que se livrent Airbus et Boeing, leaders du marché. Le chef de l'Etat a aussi rencontré Thomas Pesquet, l'astronaute français est en effet présent. Mais le salon n'est pas réservé qu'aux professionnels et il sera ouvert au grand public dès vendredi 23 et pour tout le week-end suivant, de 8h30 à 18h durant ces trois jours.

Les visiteurs pourront apprécier la grande nouveauté de cette nouvelle édition: le Paris Air Lib. Un parcours dédié à l'innovation des secteurs aéronautique, spatial et numérique composé de deux scènes pouvant accueillir des conférences, des stands de réalité virtuelle et d'un lieu présentant les "véhicules du futur". Il y aura aussi des entreprises, qui se relaieront pour présenter leurs produits. Les visiteurs pourront donc tester des drones ou encore des logiciels d'intelligence artificielle.

Comme chaque année, le Forum Emploi Formation sera aussi organisé avec pour cette édition un seul leitmotiv: "voyage au cœur de l'excellence". Une tente de 3000m² sera uniquement dédiée à l'emploi dans ce secteur.

Les très attendues démonstrations d'avions, de drones ou même d'hélicoptères auront bien entendu lieu. Pas moins de 130 engins volants seront présentés, des avions d'Airbus aux hélicoptères de la sécurité civile.

Pour participer à cet événement gratuit pour les enfants de moins de sept ans, il faudra débourser 14 euros pour une entrée simple. Celle-ci ne donnera pas accès aux tribunes qui font l'objet de billets combinés ou de billets spéciaux.