Taxe foncière: augmentation dans 16 grandes villes et 16 départements en 2017

Ce jeudi 12, l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a publié une étude révélant qu'en 2017, 16 villes et départements français avaient augmenté leur taxe foncière. Si c'est encore trop pour certains, ce chiffre est en forte baisse par rapport à l'année 2016 où 34 villes avaient mis en place une augmentation de cet impôt.

Pour arriver à ce résultat, l'UNPI a analysé les 50 plus grandes villes de l'Hexagone. En tête de ces communes où l'impôt destiné aux propriétaires a augmenté c'est la ville de Limoges, en Haute-Vienne. A cet endroit, la taxe foncière a grimpé de 6,9% par rapport à 2016. Arrivent ensuite Nanterre et Metz qui ont respectivement revu à la hausse l'impôt de 5,5% et 4,45%. Pour connaître une (légère) baisse de sa taxe d'habitation, c'est à Caen dans le Calvados qu'il fallait être propriétaire en 2017 (-0,17%).

Au niveau des départements, le Lot-et-Garonne arrive largement en tête avec une hausse de 21,25% de la taxe foncière en 2017 par rapport à l'année précédente. Suivent ensuite la Moselle et les Ardennes où l'impôt a subi une augmentation de 10,47% et 10,23%. Les propriétaires de Corse-du-Sud on par contre connu une baisse importante de cet impôt qui a en moyenne baissé de 14,16% dans le département.

Globalement, la taxe foncière est restée stable dans 32 grandes villes, c'est deux fois plus qu'en 2016. En moyenne cet impôt à augmenté de 0,97% contre près de 4% l'année passée. Pourtant, l'UNPI juge "la propriété en péril" et exhorte le gouvernement de procéder au "blocage des taux". En effet, l'organisation estime que la taxe foncière ne devrait "augmenter qu'en fonction de l'inflation". Leur vœu sera exaucé puisque la loi de finances 2017 va dans ce sens.